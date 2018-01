Obete 1. svetovej vojny pripomína v Košiciach pamätník s vojakom

Jeho autormi sú akademických sochár Juraj Bartusz a architekt Viktor Malinovský.

Košice 21. januára (TASR) – Pamiatku padlých vojakov počas prvej svetovej vojny pripomína na Verejnom cintoríne v Košiciach pamätník z roku 1983. Pozostáva z dvoch mohutných kamenných blokov predstavujúcich zákop. Medzi nimi je v nadživotnej veľkosti z kameňa vytesaná postava padlého vojaka. Jeho autormi sú akademických sochár Juraj Bartusz a architekt Viktor Malinovský.



"Z Pamiatkového úradu ma navštívili pracovníci, ktorí prišli s námetom, že či by som sa zúčastnil súťaže. Teraz už ani neviem, či to bola súťaž, alebo to bolo priamym zadaním, ale objednali si to u mňa," povedal pre TASR Bartusz.



Téma vojny mu nebola cudzia. Na vlastnej koži totiž zažil jej hrôzy. Počas druhej svetovej vojny bol zranený od míny. "Mal som šťastie, lebo veľa mojich spolužiakov aj zomrelo. Asi 300 ľudí z dediny bolo zranených a niektorí z nich i zomreli. Videl som veľa mŕtvych vojakov. Museli sme odísť z dediny, odkiaľ pochádzam, do Nových Zámkov. Počas cesty sme videli peklo," zaspomínal si Bartusz.



Pamätník na Verejnom cintoríne v Košiciach tvorili s architektom Viktorom Malinovským. "Spolu sme vymysleli koncepciu. Tie dva kamenné bloky sú rez do zeme a medzi nimi pod zemou kľačí a opiera sa o stenu vojak," priblížil Bartusz a ako povedal, bolo to jeho jediné dielo s vojnovou tematikou.







Pamätník sekali v kameňolome, neskôr ho previezli na cintorín. "Zhotoví sa malý sadrový model s mierkou 1:20 alebo 1:30 a potom sa to zväčší na tú príslušnú veľkosť, podľa okolností. Keď ide niečo do terénu, musí to byť aspoň 1,5-krát väčšie, aby to vyzeralo ako v životnej veľkosti. Mal som jedného dobrého známeho, ktorý bol vyučeným kameňo-sochárom, robili sme to spolu s ním. S prípravami, zhotovením modelu a vyhotovením to trvalo približne dva roky," povedal Bartusz.



Sochár Juraj Bartusz sa narodil 23. októbra 1933 v Kameníne v okrese Nové Zámky. V rokoch 1954-1958 študoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe a v rokoch 1958-1961 na Akadémii umení v Prahe. V súčasnosti žije v Košiciach. Pôsobí na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, kde vedie i ateliér sochárstva. V roku 1992 bol vymenovaný za profesora.