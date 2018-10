Od nehody električky v Košiciach uplynie 40 rokov, pribudne pamätník

Pamätník deviatim obetiam nehody bol odhalený pred desiatimi rokmi.

Košice 29. októbra (TASR) – Spomienka na obete tragickej nehody električky, ku ktorej došlo 30. októbra 1978, sa v pondelok uskutočnila pri pamätníku obetiam v mestskej časti (MsČ) Košice-Staré Mesto. Ako pre TASR uviedla Andrea Bercik z oddelenia masmediálnej komunikácie tejto MsČ, do roka bude zhotovený nový pamätník.



„Som tá, ktorá prežila. Štyridsať rokov sa denne budím s tým, že mi dal Pánbožko druhú šancu. Pamätám si to veľmi živo, dodnes je to trauma, keď električka zaškrípe alebo vydá podozrivý zvuk,“ uviedla Soňa Klemová, ktorá sa zúčastnila slávnostného aktu. Ako povedala, to, že niečo s električkou nie je v poriadku, postrehla až vtedy, keď stroj nabral rýchlosť a začali iskriť elektrické drôty. „Chytila som sa pevnejšie, naraz len všetci zhíkli a nastalo hrobové ticho. A potom chvíľu neviem, čo bolo. Precitla som tak, že som ležala na ľuďoch. Mojím šťastím bolo, že som si počas jazdy presadla z pravej strany od dverí na ľavú,“ povedala.



Pamätník deviatim obetiam nehody bol odhalený pred desiatimi rokmi. V dôsledku vplyvov počasia a vandalizmu došlo podľa Bercik k jeho narušeniu. „Vznikli trhliny, ktoré sa naďalej rozširovali z dôvodu mrazu a postupne ho ničili. Aktuálne ho umelec opravil, aby sa mohla dôstojne uskutočniť dnešná slávnostná spomienka na 40. výročie nešťastia,“ uviedla.



Podľa nej by malo byť na mieste súčasného pamätníka do roka umiestnené nové dielo. „Nová verzia bude odliata z bieleho kovu silumín. Realizátorom odliatku bude Katedra metalurgie železa a zlievarenstva Technickej univerzity v Košiciach. Na novom pamätníku pribudne veža kalvárie, ktorá bola nemým svedkom nešťastnej udalosti, a podstavec bude vyšší pre prípadný podrobnejší opis,“ povedala s tým, že jeho odhadovaná cena by nemala prevýšiť sumu 6000 eur.



Ako dodala, autorom bude výtvarník Zbigniew Nišponský-Gut, ktorý vyhotovil aj terajší pamätník koncipovaný ako šikmú plochu. „Predstavuje šikmú dráhu električky idúcej smerom z Terasy. Na reliéfe sú zobrazené koľaje, ktorých jedna časť mieri do bodu vykoľajenia a druhá do neznáma. Dominujú aj budova staromestskej radnice, znak mesta a stručný nápis,“ objasnil autor.



K vykoľajeniu električky došlo pred 40 rokmi v klesajúcom úseku od takzvanej novej nemocnice smerom k amfiteátru. Pri nehode prišlo o život deväť ľudí, ďalších desať sa zranilo ťažko a 80 ľahko.