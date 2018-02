Operácie zahraničných klientov v Košiciach preverí polícia a kontroly

Primár kliniky bol podľa jeho slov odvolaný na základe podozrenia a v rámci prevenčnej povinnosti zamestnávateľa, ktorá vyplýva zo Zákonníka práce.

Košice 1. februára (TASR) – Vedenie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach tvrdí, že o tom, čo sa dialo na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie v súvislosti s operáciami pacientov zo zahraničia, nevedelo. Povedal to na štvrtkovej tlačovej konferencii generálny riaditeľ UNLP Košice Milan Maďar.



Podľa medializovaných informácií malo na klinike dochádzať k operáciám zahraničných klientok sprostredkovaným agentúrou New Look Holiday, ktoré mali platiť vyššie sumy, než je uvedené v oficiálnom cenníku kliniky.



"Akonáhle sme sa o podozrení nejakej činnosti, ktorá prebieha na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, dozvedeli, začali sme interné vyšetrovanie. Takisto začalo interné vyšetrovanie i Ministerstvo zdravotníctva SR. Nikto tu nechce nič zahmlievať. Budeme absolútne maximálne ústretoví," povedal Maďar.



Primár kliniky bol podľa jeho slov odvolaný na základe podozrenia a v rámci prevenčnej povinnosti zamestnávateľa, ktorá vyplýva zo Zákonníka práce. Ako povedal, začínajú tiež predvolávať na individuálny rozhovor každého zo zamestnancov kliniky.



Čo sa týka platieb za výkony, pacienti majú možnosť platiť prevodom na účet, poštovou poukážkou, alebo priamo v pokladnici nemocnice.



"Každý operačný výkon bol zaplatený v pokladnici, o tom máme doklad, podľa nášho cenníka. Len nie všetky operačné výkony podľa predbežného zistenia, ktoré boli zaplatené, boli aj vykonané. Boli vykonané drahšie výkony, než boli zaplatené a tam vzniká ten cenový rozdiel. My máme doklady o zaplatených výkonoch, ale momentálne nevieme, koľko a akých drahých výkonov bolo skutočne zrealizovaných, to je predmetom šetrenia," vysvetlil námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť pre chirurgické odbory Tomáš Andráš.



Vedenie nemocnice tvrdí, že prípadná škoda UNLP mohla vzniknúť tak, že hodnota skutočne zrealizovaných výkonov prevyšuje sumu odvedených prostriedkov do pokladnice nemocnice.



Andráš tiež dementoval spájanie výkonov estetickej chirurgie samoplatcov s replantáciami u pacientov s akútnym úrazom. Tieto veci nemajú podľa neho absolútne nič spoločné.



Podľa predbežnej kontroly nemocnice bolo minulý rok operovaných 137 zahraničných pacientov, celkovo samoplatcov 223. Zahraniční pacienti boli podľa zistení nemocnice prevažne z Anglicka, mali záujem o zväčšenie pŕs a zmenšenie tukových vankúšikov.



Vyšetrovanie na klinike má preukázať, či dochádzalo k operáciám pacientov zo zahraničia mimo evidencie nemocnice, či neboli vykonané iné zákroky, než boli zaevidované v systéme, a rovnako vedeniu prekáža, že o spolupráci kliniky s agentúrou nevedeli.



"Problém je v tom, že vôbec sme o nejakej agentúre netušili, keby mali s nami podpísanú zmluvu, by sme si vedeli nastaviť aj ostatné podmienky, aby to bolo fakt zaujímavé pre obidve strany. S tým je najväčší problém," povedal Maďar.



Na margo svojho odstúpenia z funkcie riaditeľ nemocnice povedal, že bude plne rešpektovať rozhodnutie zriaďovateľa. Nemocnica zároveň podala vo veci trestné oznámenie.







Odvolaný primár kliniky Róbert Sabovčík vo svojom písomnom stanovisku uviedol, že platiaci klienti zo Slovenska alebo zo zahraničia neboli uprednostňovaní na úkor neplatiacich pacientov. "O každej operácii v celej nemocnici, nielen na klinike plastickej chirurgie, je nemocnica informovaná prostredníctvom nemocničného informačného systému, takže operácie sa nedejú poza chrbát nemocnice. Nejde o pochybný biznis s platenými operáciami, ale o riadne estetické výkony na klinike poskytované slovenským, ako aj zahraničným klientom. Všetky vybrané peniaze za operácie sú odovzdávané do pokladne nemocnice," zdôraznil Sabovčík.



"Ministerstvo zdravotníctva okamžite, ako sa o uvedenom prípade dozvedelo, požiadalo Univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura v Košiciach o dôkladné prešetrenie. Rovnako prípad priamo na mieste prešetrujeme aj prostredníctvom nášho Úradu pre riadenie podriadených organizácií. Postupy na klinike, tak ako boli medializované, považujeme za absolútne neakceptovateľné," uviedla pre TASR hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.



TASR oslovila i agentúru New Look Holiday, tá však na otázky nereagovala.