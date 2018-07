Opravy na moste Hlinkova v Košiciach si vyžiadajú dopravné obmedzenia

Mesto opravovalo dilatácie mosta už vlani. Z dôvodu začatia školského roku a s tým súvisiacim zvýšením intenzity dopravy však bol vrchný kryt dilatácie vyplnený dočasne asfaltobetónom.

Košice 1. júla (TASR) – Dopravné obmedzenia si vyžiadajú práce na oprave mosta na Hlinkovej ulici v Košiciach v úseku nad riekou Hornád, ktoré sa začnú v utorok (3.7.). Predpokladaný termín ukončenia prác je 30. júl.



"Počas prvej etapy prác budú uzavreté obidva jazdné pruhy smerom do centra mesta s presmerovaním premávky do protismeru. Pri druhej etape budú uzavreté obidva jazdné pruhy smerom na sídlisko Dargovských hrdinov, respektíve Sídlisko Ťahanovce, takisto s presmerovaním do protismeru," informoval magistrát mesta. V rámci prác ide o finálnu úpravu dilatácie mostného telesa. Úpravy sa budú robiť aj počas dní pracovného voľna.



Mesto opravovalo dilatácie mosta už vlani. Z dôvodu začatia školského roku a s tým súvisiacim zvýšením intenzity dopravy však bol vrchný kryt dilatácie vyplnený dočasne asfaltobetónom. Finálna úprava pružnou zálievkou si vyžadovala opätovne dopravné obmedzenia v danom úseku, z toho dôvodu boli práce naplánované na začiatok školských prázdnin.