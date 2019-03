Pamätníky v Košiciach predstaví mobilná aplikácia

Obyvatelia a návštevníci Košíc tak získajú prehľad o osobnostiach, historických udalostiach a architektonických zaujímavostiach, ktoré majú vzťah k mestu.

Košice 11. marca (TASR) – Informácie o pamätných tabuliach a pamätníkoch v historickom centre Košíc budú dostupné cez mobilnú aplikáciu, a to nielen v slovenčine, ale aj angličtine a maďarčine. Umožní to projekt, ktorý realizuje Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach s názvom Jedným klikom za pamätníkom.



Financie na realizáciu získala VKJB z Fondu malých projektov Via Carpatia z programu Interreg. Ako zahraničného partnera si prizvala Župnú a mestskú knižnicu Františka Rákóciho v Miškovci.



Rozpočet projektu, zameraného na zachovanie a propagáciu kultúrneho dedičstva, je 39.200 eur, od donora VKJB získa 33.400 eur. Realizácia potrvá rok - do februára 2020.



"Podrobne zmapujeme a spracujeme informácie o stovke pamätníkov a pamätných tabúľ v historickom centre Košíc a blízkom okolí. Náš partner z maďarského Miškovca spracuje päťdesiat. Atraktívnou formou chceme priblížiť históriu našich miest, posilniť lokálpatriotizmus a podporiť cestovný ruch. Súčasne spropagujeme fond našej knižnice, najmä regionálneho oddelenia, kde sa nachádzajú súvisiace historické dokumenty," povedala riaditeľka VKJB Soňa Jakešová. Dodala, že takto knižnica osloví aj mladšiu generáciu, ktorá rada využíva moderné technológie.



Zaujme vďaka vizualizácii s využitím 3D záberov, profesionálnym fotografiám a audiosprievodcovi. Bude tiež vhodná pre používateľov so zrakovým postihnutím. V rámci projektu knižnica vyhlási aj súťaž pre fotografov s názvom Pamätníky rozprávajú: príbehy, osudy, udalosti. Najlepšie zábery ocení a predstaví na výstave.



VKJB ďalej informovala, že vlani realizovala 18 úspešných projektov, vďaka ktorým získala na svoje aktivity viac ako 60 000 eur mimorozpočtových prostriedkov.