Počas víkendu dôjde v centre Košíc k výluke električkovej dopravy

Košice 13. júla (TASR) – K výluke električkovej dopravy v centre Košíc dôjde počas blížiaceho sa víkendu. Ako TASR informovala Michaela Karaffová z Dopravného podniku mesta Košice a.s. (DPMK), týkať sa to bude ulíc Štúrova a Kuzmányho, a to v sobotu 14. júla od 8.00 h do nedele 15. júla do 15.00 h. Dôvodom je modernizácia trolejového vedenia v križovatke pri Krajskom súde, ktorá sa vykoná v rámci projektu Modernizácia električkových tratí.



„Električková linka 4 bude premávať v skrátenej trase, a to Barca - Ryba - Staničné námestie. Linka 6 bude premávať na trase linky 9, čiže DPMK - Havlíčkova, linka 7 bude premávať na trase linky 3, resp. Važecká - Staničné námestie a električková linka 2 nebude premávať,“ spresnila Karaffová s tým, že električkové linky 3, 9, R3 a R7 budú premávať bez zmien.



Karaffová tiež informovala, že náhradná autobusová linka X bude premávať na trase Staničné námestie - Nám. osloboditeľov - Moyzesova ulica - Radnica Starého mesta - Zimná - Botanická záhrada - Havlíčkova, s intervalom každých 10 minút. Prestup medzi električkovou linkou 9 a linkou X bude zabezpečený na zastávke Radnica Starého mesta. Prestup medzi električkovými linkami 3, 4 a linkou X bude zabezpečený na zastávke Námestie osloboditeľov.



DPMK cestujúcich upozorňuje, že električkové zastávky na Kuzmányho ulici (Krajský súd - Hlavná pošta - Radnica Starého mesta) budú v čase výluky mimo prevádzky. Náhradná autobusová linka X bude premávať po Moyzesovej ulici (zastávky radnica Starého mesta - Slovenský rozhlas - Alžbetina, Rektorát UPJŠ - Dom umenia).