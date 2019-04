Košice podajú podnet na prokuratúru pre zámenu pozemkov z roku 2017

Pozemky pod Wuppertálskou ulicou pôvodne patrili mestu Košice. To ich výmenou za iné previedlo na rímskokatolícku cirkev, následne ich kúpil developer.

Košice 11. apríla (TASR) – Mesto Košice podá podnet na prokuratúru v oblasti usporiadania nároku rímskokatolíckej cirkvi, ktoré bolo prerokované na mestskom zastupiteľstve (MsZ) v septembri 2017. Má sa tak preveriť, či v procese výmeny pozemkov nebol porušený zákon alebo či verejne činná osoba nezneužila svoje právomoci. Vyplýva to z uznesenia, ktoré prijalo MsZ na svojom štvrtkovom zasadnutí v súvislosti s petíciou obyvateľov mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP. Tí nesúhlasia s výstavbou približne 400 bytov na dotknutom území.



Pozemky pod Wuppertálskou ulicou pôvodne patrili mestu Košice. To ich výmenou za iné previedlo na rímskokatolícku cirkev, následne ich kúpil developer. Pod petíciu proti forme a schváleniu vyrovnania reštitučného nároku cirkvi sa podpísalo 1073 ľudí. Argumentujú tým, že ak k výstavbe dôjde, prídu o zeleň. Problém vidia aj v zhustení dopravy a v nedostatku parkovacích miest. „Rýchlosť a spôsob, akým sa celé prípravné konanie uskutočnilo, vyvoláva pochybnosti o celom procese. MsZ schválilo zámenu pozemkov jednoducho o nás bez nás. Petíciu chápeme ako výzvu a prosbu občanov, ktorí sa cítia byť ukrivdení,“ povedal vo svojom prejave pred poslancami MsZ Ivan Trefný z petičného výboru.



Mestský poslanec a zároveň starosta dotknutej MČ Ladislav Lörinc hovoril aj o možnosti zámeny pozemku s investorom, na čo námestník primátora Marcel Gibóda reagoval tým, že mestské pozemky sa v minulosti rozpredávali. „Mesto Košice nemá pozemky v takom rozsahu, aby ich zamenilo s každým developerom,“ uviedol.



Primátor Jaroslav Polaček sa vyjadril, že zo vzniknutého problému je potrebné sa poučiť, keďže výmenou pozemku sa problém len presunul do inej časti mesta. „V budúcnosti budem veľmi netolerantný k výmene pozemkov,“ povedal.



V uvedenej lokalite má výstavbou pribudnúť predbežne 11 bytových domov a jedna administratívna budova. Ako predtým pre TASR povedal konateľ spoločnosti K. M. Trade Miroslav Kacej, projekt podmienky aj v súvislosti s územným plánom spĺňa. Podľa neho budú súčasťou výstavby napríklad obchody, detské ihriská či zeleň, ktoré budú slúžiť verejnosti, nielen obyvateľom nových bytov.



Projekt Andromeda má byť na pozemku 27.765 štvorcových metrov. Jeho podoba vzišla koncom februára z medzinárodnej urbanistickej súťaže architektov. Podľa Kaceja prechádza úpravami. Investor plánuje začať stavať približne o dva roky.



Poslanec Ján Jakubov sa vyjadril, že pokiaľ nie sú vydané rozhodnutia potrebné na začatie výstavby, existujú možnosti, ako ju mesto môže zastaviť.