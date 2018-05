Policajti odhalili v Košiciach viacero vodičov pod vplyvom alkoholu

Polícia upozorňuje verejnosť, že alkohol za volant nepatrí.

Košice 7. mája (TASR) – Policajti od piatka (4.5.) do nedele (6.5.) odhalili štyroch vodičov, ktorí viedli vozidlá napriek zákazu, ako aj šoférov, ktorým namerali viac ako jedno promile alkoholu v dychu. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



Košičan (31), ktorý mal zákaz činnosti viesť motorové vozidlá, v nedeľu popoludní sedel za volantom fordu v smere od Rožňavy na Košice, pričom v zákrute dole Soroškou prešiel do protismeru, kde sa bočne zrazil s oprotiidúcim VW Passatom. Pri nehode nikto neutrpel zranenie.



"Ďalších troch šoférov bez vodičského oprávnenia policajti zastavili a kontrolovali ešte v piatok v Rudňanoch v okrese Spišská Nová Ves, v košickej mestskej časti Sídlisko KVP i v Strážskom v Michalovskom okrese. Všetkých štyroch vodičov obvinili z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia, za ktorý im v prípade dokázania viny hrozí až dvojročné väzenie," priblížila Mésarová.



Policajti tiež odhalili v okresoch Trebišov, Spišská Nová Ves, Rožňava a Michalovce štyroch vodičov, ktorí nafúkali nad jedno promile. Podľa hovorkyne boli zadržaní a umiestnení do cely policajného zaistenia.



"Čelia už obvineniu zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý im hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok," skonštatovala Mésarová.



"Celkovo počas 18. týždňa odhalili príslušníci Policajného zboru na cestách Košického kraja 20 vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu. Z nich 11 nafúkalo nad jedno promile. Pod vplyvom alkoholu došlo na cestách Košického kraja k šiestim dopravným nehodám," doplnila.



Polícia upozorňuje verejnosť, že alkohol za volant nepatrí. "Jazdou pod jeho vplyvom vodiči ohrozujú nielen seba, ale i ostatných účastníkov cestnej premávky. Bezpečná jazda si vyžaduje maximálnu sústredenosť, opatrnosť a ostražitosť. Len vďaka nim možno predísť tragédiám a škodám na majetku," zdôraznila hovorkyňa.