Porucha potrubia v Košiciach spôsobila obmedzenia v doprave

Košice 13. júla (TASR) - Porucha na vodovodnom potrubí, ktorá obmedzila dopravu vo vybraných častiach Košíc, bude opravená v piatok (13.7.) podvečer. Pre TASR to potvrdila Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. (VVS).



"Porucha potrubia, ktoré zásobuje pitnou vodou košické mestské časti (MČ) Barca, Nad Jazerom, Krásna nad Hornádom, obce Kokšov-Bakša, Vyšná a Nižná Hutka, sa zatiaľ prejavovala len vytekaním vody na povrch vozovky. Pracovníci VVS, a.s. začali poruchu odstraňovať v piatok od 9.00 h. Predpokladaný termín ukončenia prác je v piatok podvečer," uviedla VVS.



Ako VVS ďalej informovala, okrem iného sa musela zmeniť distribúcia vody pre uvedené MČ a obce.



Odstraňovanie poruchy ovplyvnilo prejazd vozidiel cez križovatku pod mostom VSS v odbočujúcom jazdnom pruhu z ulice Osloboditeľov na most VSS smer sídlisko Nad Jazerom. Obchádzka bola vedená po ulici Južná trieda, Cintorínska, Rastislavova ulica, späť na most VSS. "Vzniknutá porucha nesúvisí s rekonštrukciou električkových tratí pod mostom VSS," dodáva spoločnosť.



Mesto Košice na svojej webovej stránke uvádza, že doprava v uvedenom úseku bude obnovená po odstránení poruchy a uvedenia komunikácie do zjazdného a bezpečného stavu pre motoristov.