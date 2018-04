Košickí poslanci chcú odložiť usporiadanie vzťahov s parkovacou firmou

Košický magistrát v reakcii informoval, že protokol NKÚ bude zverejnený v piatok (13.4.) na webstránke mesta, takže poslanci ho budú môcť prerokovať v súlade so zákonom.

Košice 12. apríla (TASR) – Skupina košických opozičných mestských poslancov a aktivistov vyzvala mestské zastupiteľstvo (MsZ), aby na pondelkovom (16.4.) rokovaní odložilo bod o usporiadaní vzťahov s parkovacou spoločnosťou EEI s finančným vyrovnaním za predčasné ukončenie prevádzkovania parkovacích miest v rezidentských lokalitách. "Je nanajvýš absurdné, aby sme ako poslanci naslepo splnomocnili povereného primátora Martina Petruška na to, aby uzatváral akýkoľvek dodatok zmluvy s EEI k zmluve, ktorá je aj podľa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) neplatná,“ uviedli to vo vyhlásení nezávislí poslanci Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda a poslanci za KDH Daniel Rusnák, Bernard Berberich a Lucia Gurbáľová.



Poslanci kritizujú, že návrhy uznesenia predložené magistrátom k danému bodu sú bez potrebných podkladov a do štvrtka nie je známa suma, koľko peňazí by mesto stálo prebratie správy nad rezidentskými lokalitami 1 až 10 od súkromnej parkovacej firmy. Argumentujú zároveň protokolom z NKÚ s tým, že zmluvu s EEI mesto Košice v danom čase nebolo oprávnené uzatvoriť pre rozpor so zákonom o pozemných komunikáciách.



"Opätovne navrhneme, aby sme prerokovali tento protokol. Zároveň navrhneme, aby sme nerokovali o tom, že ideme vysporiadať vzťahy so spoločnosťou EEI, pretože máme za to, že sa najprv musíme vysporiadať so samotnou zmluvou," uviedol pre novinárov Polaček.



Podľa Rusnáka by malo zastupiteľstvo vyzvať zastupujúceho primátora Petruška, ktorý prevzal vedenie mesta po Richardovi Rašim, aby požiadal príslušný súd o určenie, či daná zmluva bola uzavretá v súlade s platným právnym poriadkom. „Osobne som presvedčený, že tomu tak nie je a nie som sám. Myslím si, že aj vedenie tohto mesta, ktoré v tom čase bolo, si je toho vedomé, pretože inak by netlačilo na zmenu legislatívy, ktorá bola prijatá koncom roka 2013," povedal.



K výzve sa pridali aj občianski aktivisti Henrich Burdiga a Karol Labaš z iniciatív Nezaplatím EEI ani cent! - občianska neposlušnosť a Nechcem platiť EEI pred blokom. Zistenie NKÚ podľa nich vylučuje platnosť schválenia dodatku k zmluve o usporiadaní vzťahov tak, ako ho predpokladá návrh uznesenia na MsZ. "Pozitívom je, že neplatnosť zmluvy prezentovaná v protokole otvára nové právne možnosti riešenia, ktorých výhodnosť pre mesto sa doposiaľ neposudzovala," povedal Burdiga.



Druhou novou okolnosťou je podľa nich podnet, ktorý v polovici marca 2018 podali poslanci Polaček a Gibóda spolu s advokátom Romanom Frnčom (SaS) na Okresný súd v Žiline na spoločnosť EEI s.r.o. s argumentom nezrovnalostí pri jej zápise do Registra partnerov verejného sektora. Za zodpovedné považujú aktivisti počkať na verdikt súdu v Žiline a tiež prednostné prerokovanie a schválenie protokolu o kontrole NKÚ. "Upozorňujeme, že schválenie akéhokoľvek uznesenia uznávajúceho záväzok mesta voči EEI zamedzí do budúcna pre mesto akýkoľvek výhodnejší postup," konštatoval Labaš.



Košický magistrát v reakcii informoval, že protokol NKÚ bude zverejnený v piatok (13.4.) na webstránke mesta, takže poslanci ho budú môcť prerokovať v súlade so zákonom a rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva na júnovom zasadnutí. Čo sa týka možnosti odloženia rokovania o usporiadaní vzťahov s EEI, poslanci budú na úvod pondelkového zasadnutia hlasovať o návrhu programu rokovania. "V prípade, že ho schvália, môžu v súlade s rokovacím poriadkom navrhovať doplnenie ďalších bodov rokovania alebo stiahnutie bodov z programu rokovania. Takže je na rozhodnutí poslancov, či budú, alebo nebudú rokovať aj o tomto bode programu," uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.