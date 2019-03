V Košiciach ponúkali pôstnu polievku pre pomoc ľuďom v núdzi

Hustú, hŕstkovú bezmäsitú polievku ponúkali košický rímskokatolícky arcibiskup Bernard Bober a pomocný biskup Marek Forgáč v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas.

Košice 21. marca (TASR) – V Košiciach podávali vo štvrtok tzv. pôstnu polievku všetkým, ktorí sa namiesto klasického obeda rozhodli prispieť dobrovoľnou sumou jednotlivcom a rodinám v núdzi. Hustú, hŕstkovú bezmäsitú polievku ponúkali košický rímskokatolícky arcibiskup Bernard Bober a pomocný biskup Marek Forgáč v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas.



Išlo o 13. ročník celoslovenského podujatia s názvom Podeľme sa! Organizuje ho Katolícke hnutie žien Slovenska a zbierka trvá počas cirkevného pôstneho obdobia.



„Medzi ľuďmi je toto podujatie známe aj ako pôstna polievka, lebo charakteristickým prvkom je, že človek príde na obedové menu a dostane iba polievočku. Garantujeme, že nikto nezostane hladný, ale ten obed je možno taký jednoduchší a za dobrovoľný príspevok mu ho radi dáme,“ vysvetlil pre TASR Rado Dráb z Úsmevu ako dar.



Polovica vyzbieraných peňazí poputuje rožňavskému centru pre deti a rodiny Dominika. To poskytuje starostlivosť deťom, ktorých výchova je vážne ohrozená alebo narušená, vedú ho sestry saleziánky. Druhú polovicu získa Krízové centrum Vincentínum v Košiciach, ktoré vďaka zbierke umožní dôstojný život ďalším trom rodinám.



Podľa košického arcibiskupa Bernarda Bobera je práve v pôstnom období dôležité otvoriť nielen svoje srdce, ale aj peňaženku pre chudobných. „Toto je ten skutočný pôst, lámať a dávať chudobným. Lebo tých máme okolo seba. Zavinené, nezavinené dôvody sú všelijaké, ale biedy je okolo nás viac a treba zmierňovať chudobu a pôstny čas je na to,“ zdôraznil arcibiskup. Zároveň vyzval, aby sa každý snažil byť lepší a urobil lepším aj svet.



Do centra prišla na túto akciu po prvý raz aj Mária. „Chcem podporiť dobrú myšlienku, dobrú vec, dobrú akciu,“ uviedla 72-ročná Košičanka pre TASR s tým, že polievka jej veľmi chutila.



Celoslovenská verejná zbierka potrvá do 17. apríla. Počas vlaňajšieho ročníka sa podarilo vyzbierať 32.830 eur.