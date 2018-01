Pre chorobnosť zatvorili počas týždňa v Košickom kraji 24 škôl

Lekári v kraji hlásili v 4. kalendárnom týždni celkovo 10.707 ochorení.

Košice 27. januára (TASR) – Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Košickom kraji v tomto týždni stúpla v porovnaní s predchádzajúcim o 28,4 percenta. Tzv. chrípkové prázdniny mali celkovo na 24 školách. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Košice.



Lekári v kraji hlásili v 4. kalendárnom týždni celkovo 10.707 ochorení. Z tohto počtu bolo 947 prípadov chrípky a jej podobných ochorení. Komplikovaný priebeh chorôb malo 181 ľudí, najčastejšie to boli zápaly prínosových dutín. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí do päť rokov.



Výchovno-vzdelávací proces počas týždňa pre chorobnosť prerušili v 13 materských školách (v okresoch Košice I - IV, Košice-okolie, Rožňava, Sobrance a Spišská Nová Ves) desiatich základných školách (okr. Košice-okolie, Košice II, Michalovce, Sobrance, Rožňava, Spišská Nová Ves) a na jednej strednej škole (okr. Košice IV).



Chrípka v Trnavskom kraji zatvárala základné i materské školy

Počet chorých na chrípku vzrástol vo 4. kalendárnom týždni v Trnavskom kraji o 40,5 percenta v porovnaní s predchádzajúcim obdobím a dosiahol úroveň 1378 pacientov. Celkovo bolo v kraji evidovaných 8795 prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO), čo je nárast o 21 percent. Pre zvýšený počet chorých bolo uzatvorených 24 školských zariadení.



Podľa Dagmar Kollárovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave mimoriadne voľno mali deti v ôsmich základných školách (ZŠ) a šiestich materských školách (MŠ) v okrese Galanta, po jednej materskej a základnej škole v okresoch Dunajská Streda, Senica a Skalica, v okrese Piešťany zatvorili jednu MŠ a v okrese Trnava tri materské školy.



"Najvyššia chorobnosť bola v okrese Dunajská Streda a vo vekovej kategórii detí do päť rokov,“ konštatovala Kollárová. Z celkového počtu ARO bol u 2,9 percenta ochorení hlásený komplikovaný priebeh, najčastejšie zápal stredného ucha.