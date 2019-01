Košice predstavili novelu všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní

V novele VZN okrem iného navrhuje aj to, aby sa pri vydávaní rezidentských kariet za päť eur pre seniorov od 62 rokov už nebrala do úvahy skutočnosť, či žiadateľ poberá starobný dôchodok.

Košice 17. januára (TASR) – Mesto Košice zverejnilo návrh novely všeobecne záväzného nariadenia (VZN) číslo 157 o parkovaní. Mestské zastupiteľstvo bude o ňom rokovať na svojom mimoriadnom zasadnutí 31. januára. Ako na štvrtkovom brífingu uviedol primátor Jaroslav Polaček, ak ho mestskí poslanci odobria, parkovacie karty vydané bratislavskou spoločnosťou EEI, s.r.o., bude mesto akceptovať. Ďalšími novinkami má byť zrušenie prirážky za SMS parkovací lístok, možnosť úhrady za 30 minút parkovania či bezplatné odstavenie auta na určených miestach počas sobôt.



"Tí, čo majú zaplatenú kartu aj od EEI a zároveň majú aj kúpenú alebo preregistrovanú kartu aj na mesto Košice, a prípadne aj zaplatili, tak im alikvotne v danej hodnote prirátame časový úsek tak, aby neboli nijakým spôsobom poškodení," uviedol primátor s tým, že kartu zakúpenú od parkovacej spoločnosti do 31. decembra 2018, je potrebné umiestniť za čelné sklo auta, resp. na viditeľné miesto. V prípade elektronickej karty je potrebné takto umiestniť doklad o zaplatení. "Držiteľ karty od EEI si ju môže zjednodušene preregistrovať do 31. marca 2019. Ak to urobí, odpadne mu povinnosť mať kartu alebo doklad o jej zaplatení umiestnený pod čelným sklom v aute," dodáva magistrát.



V novele VZN okrem iného navrhuje aj to, aby sa pri vydávaní rezidentských kariet za päť eur pre seniorov od 62 rokov už nebrala do úvahy skutočnosť, či žiadateľ poberá starobný dôchodok a podmienka maximálneho mesačného príjmu. Ak poslanci uvedený návrh schvália, obyvatelia žijúci v centrálnej mestskej zóne budú môcť dočasne parkovať aj na uliciach, ktoré susedia s jednou z troch ulíc uvedených na rezidentskej parkovacej karte.



Magistrát pripomína, že novela je zverejnená na webovej stránke mesta a pripomienkovať ju možno elektronicky do 27. januára.



Mesto Košice od 1. januára 2019 prevzalo parkovací systém aj napriek nesúhlasu spoločnosti EEI ako prevádzkovateľa parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Obe strany sa v danej veci obrátili na súd. Spoločné rokovania medzi mestom Košice a parkovacou firmou pokračujú.