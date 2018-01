Pyrotechnika spôsobila počas osláv Košiciach rôzne zranenia

Najhoršie z nich skončil muž, ktorý prišiel o posledné články na dvoch prstoch a jeden prst má vážne poškodený.

Košice 2. januára (TASR) – Silvestrovská noc v Košiciach bola rušná aj pre lekárov v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP). Oslavy príchodu nového roka sa totiž pre viacerých ľudí v uliciach neskončili dobre. "Naši zdravotníci mali čo robiť, s každou hodinou pribúdali pacienti, či už po požití alkoholu, alebo s poraneniami od pyrotechniky," informovala v utorok hovorkyňa UNLP Ivana Stašková.



Spolu na oddelení urgentného príjmu a klinike úrazovej chirurgie v nemocnici ošetrili 12 ľudí po požití alkoholu - išlo najmä o bitky či pády, a päť ľudí po úraze od pyrotechniky. Štyroch z týchto pacientov museli aj hospitalizovať. Najhoršie z nich skončil muž, ktorý prišiel o posledné články na dvoch prstoch a jeden prst má vážne poškodený. "Podľa vlastných slov mu petarda vybuchla priamo v rukách počas druhého ohňostroja, ktorý v ten večer odpaľoval. Väčšinu pyrotechniky pritom kupoval cez internet. Podľa našich odborníkov sa už prsty nedali zachrániť a preto museli pristúpiť k amputácii článkov," konštatovala Stašková.



Rušnú noc mali aj na očnom oddelení. Neodbornou manipuláciou so zábavnou pyrotechnikou totiž došlo aj k závažným poraneniam tváre a zmyslových orgánov. "Na očnom oddelení UNLP Košice bolo ošetrených sedem pacientov, dvaja z nich prišli s ťažkým poškodením očí so stratou zraku, z toho jeden aj so stratou oka. Ostatní piati boli ošetrení ambulantne a ich zdravotný stav nevyžadoval hospitalizáciu," uviedla primárka oddelenia Danica Jonecová.