Regionálne pracovisko SHMÚ v Košiciach sprístupnili pre verejnosť

Košice 23. marca (TASR) – Regionálne pracovisko Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v Košiciach pri príležitosti Svetového meteorologického dňa (23.3.) a Svetového dňa vody (22.3.) sprístupnilo v piatok svoje priestory.



"Verejnosť si môže dnes pozrieť na našom pracovisku nami používanú meraciu techniku, napríklad špeciálne vozidlo používané pri hydrometrovaní. Taktiež ukážku pozorovania na meteorologickej stanici, premietanie prezentácií z hydrológie, klimatológie, kvality ovzdušia, ako aj prednášku meteorológa. K nahliadnutiu budú aj naše publikácie. Záujemcovia môžu navštíviť pracovisko hydrologického monitorovania, predpovede a výstrahy a pracovisko dištančných meraní," uviedla pre TASR vedúca odboru hydrologického monitorovania, predpovede a výstrahy SHMÚ v Košiciach Dorota Simonová.



Deťom je určená ukážka čvirikania vtáčikov, podľa ktorej majú uhádnuť, o akého vtáčika ide. Najmenší majú podľa Simonovej radi najmä hry ako napríklad fúkanie do hydrometrickej vrtule.



"Staršie deti, druhý stupeň základnej školy a stredoškoláci, majú záujem o prednášku meteorológa. Takisto tu máme pracovníkov, ktorí sa starajú o radary na Kojšovej a Kubínskej holi. Ich prezentácia je tiež zaujímavá. Staršie deti sa zaujímajú o vydávanie výstrah hydrologických predpovedí," doplnila Simonová.



Návštevníkom sú k dispozícii aj dvaja meteorológovia, ktorí odpovedia na ich otázky. "Predpoveď počasia je komplikovanejšia, práve preto treba prísť, pretože sú to odborníci špecialisti, ktorí majú rôzne predpovedné modely, mapy a podľa toho vedia odhadnúť alebo predpovedať vývoj počasia. Presnosť je na pár dní dopredu, čiže ľudia, čo ju chcú na desať dní alebo na mesiac, tak tam je veľmi malá pravdepodobnosť, pretože počasie sa mení. Na to vedia presne odpovedať špecialisti meteorológovia," dodala Simonová.