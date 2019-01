Košice sa oficiálne stali Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva 2019

Košice získali titul ako prvé mesto z krajín strednej a východnej Európy a ako šieste európske mesto v poradí.

Košice 16. januára (TASR) - Košice sú oficiálne Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva 2019. Stalo sa tak počas utorkového (15.1.) slávnostného ceremoniálu v košickom Kulturparku. Ako mesto pripomína na svojej webovej stránke, Košice získali titul ako prvé mesto z krajín strednej a východnej Európy a ako šieste európske mesto v poradí.



Vedenie mesta chce motivovať k tomu, aby sa dobrovoľníctvo stalo súčasťou každodenného života obyvateľov Košíc, a to vo všetkých jeho podobách. "Našou ambíciou zároveň je, aby sa Košice stali inšpirujúcim príkladom a zároveň lídrom dobrovoľníctva v krajinách strednej a východnej Európy. Ako nositelia významného titulu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva by sme radi dosiahli aj ďalší z našich cieľov. A tým je, aby široká verejnosť pochopila význam dobrovoľníctva v zmysle jeho neoceniteľného prínosu nielen pre Košice, ale aj pre celú našu spoločnosť," povedal primátor Jaroslav Polaček.



Ako mesto pripomína na svojej webovej stránke, dobrovoľníctvo nie je len o pomoci pri rôznych podujatiach, ale denne zohráva významnú úlohu v rámci sociálnej práce s dlhodobo chorými, zdravotne postihnutými, s ľuďmi v núdzi, a tiež pri práci s mládežou a seniormi. "Dobrovoľníctvo v Košiciach je prejavom tunajšieho pozitívneho lokálpatriotizmu, pričom jeho význam spočíva najmä v tom, že pomáha budovať komunitu a súdržnosť," píše magistrát.



K úspešnému naplneniu titulu chce prispieť aj Košický samosprávny kraj (KSK). "V tomto roku sa chceme zamerať na rozvoj dobrovoľníctva v celom kraji. Podporovať budeme organizácie v Košiciach, ktoré tu pôsobia dlhodobo, no zamerať sa chceme aj na ďalšie regióny. Na Zemplíne výborne funguje seniorské dobrovoľníctvo, na Tokaji je to zase firemné. Tento rok chceme vo väčšej miere rozbehnúť dobrovoľníctvo na Spiši, ktorý za ostatnými regiónmi trochu zaostával. Okrem toho je naším cieľom pritiahnuť do nášho kraja aj zahraničných dobrovoľníkov v rámci programu Erasmus +," povedal podpredseda KSK Daniel Rusnák.



Titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva udeľuje Európske dobrovoľnícke centrum od roku 2013. Pred Košicami ho získali mestá Aarhus, Sligo, Londýn, Lisabon a Barcelona. Košice boli tiež Európskym hlavným mestom kultúry 2013 aj Európskym mestom športu 2016.