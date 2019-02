Sezóna v lyžiarskom stredisku Jahodná je zatiaľ lepšia ako tie predtým

Väčšina návštevníkov strediska je z okolia Košíc, keďže Jahodná je aj v tejto sezóne jediným lyžiarskym strediskom v ich blízkej vzdialenosti.

Košice 7. februára (TASR) – Sezóna v lyžiarskom stredisku Jahodná neďaleko Košíc je zatiaľ lepšia ako tie predchádzajúce. Pre TASR to povedal vedúci strediska Ján Petróci s tým, že výrazný úbytok snehu počas oteplenia v uplynulých dňoch nezaevidovali.



"V posledných dňoch sa teploty trošku zvýšili, mierny odmäk sme zaznamenali, ale nejaký výrazný úbytok snehu nie. Posledné dva – tri dni v nočných hodinách pokračujeme v technickom zasnežovaní, takže tú snehovú pokrývku udržiavame v dostatočnej vrstve," povedal s tým, že vývoj poveternostných podmienok pravidelne sledujú. "Počasie s nami trošku cvičí, ale pevne verím, že sezóna bude dobrá a že tak, ako sa rozbehla, tak dobre sa bude aj končiť," uviedol.



Podľa jeho slov sa na Jahodnej lyžuje v priemere do konca marca, prípadne aj počas prvých aprílových dní. "Táto sezóna vyzerá byť z pohľadu návštevnosti zatiaľ dobrá, povedal by som, že až lepšia oproti predchádzajúcim sezónam. Každým rokom nám pribúdajú školské lyžiarske zájazdy, preto sme aj pristavili ďalší detský vlek," spresnil Petróci.



Ako hovorí, väčšina návštevníkov strediska je z okolia Košíc, keďže Jahodná je aj v tejto sezóne jediným lyžiarskym strediskom v ich blízkej vzdialenosti. Lyžiarov z Poľska evidujú veľmi sporadicky. "Chodia tu viac-menej študenti z Ukrajiny, zaznamenali sme ich o niečo viac. Maďarských tak ako zvyčajne," uzavrel.