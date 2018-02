Košickí športovci žiadajú primátora a poslancov o výstavbu športovísk

Pripomínajú, že Košice ako Európske mesto športu 2016 si kládli za cieľ propagovať šport a prilákať k nemu čo najväčší počet obyvateľov.

Košice 1. februára (TASR) - Zástupcovia dvadsiatky košických športových klubov združujúcich takmer 3800 ich členov - športovcov, v stredu (31.1.) otvoreným listom oslovili primátora Košíc Richarda Rašiho a mestských poslancov. Žiadajú o podporu koncepčnej výstavby športovísk v zamýšľanom projekte Paseo park na Sídlisku KVP.



"Mali sme možnosť podrobne sa zoznámiť s plánovaným projektom spoločnosti PASEO Development, ktorý okrem bytovej a občianskej zástavby prinesie do Košíc aj multifunkčný športový komplex na európskej úrovni. Pre nás športovcov to znamená, že vzniknú nové športoviská, vychádzajúce v ústrety našim potrebám," uvádza sa v otvorenom liste, pod ktorým sú podpísané aj športové osobnosti reprezentujúce naše mesto ako hokejisti HC Košice Ladislav Nagy a Gabriel Spilar či basketbalistky Good Angels Košice Barbora Bálintová a Anna Jurčenková.



Športovci pripomínajú, že Košice ako Európske mesto športu 2016 si kládli za cieľ propagovať šport a prilákať k nemu čo najväčší počet obyvateľov. "Naše mesto je dejiskom mnohých významných lokálnych i medzinárodných podujatí. V lete 2021 sa navyše má stať hostiteľom Európskeho olympijského festivalu mládeže, neoficiálne nazývaného Európske olympijské hry mládeže," uvádzajú v liste. V tejto súvislosti upozorňujú, že v Košiciach je potrebné dobudovať infraštruktúru športových areálov a postaviť nové moderné športoviská. "Všetci pritom vieme, že súčasný stav je nepostačujúci, rovnako ako financie na tieto ciele," tvrdia športovci.



Podľa nich je projekt Pasea s významným podielom nových športovísk plne v súlade s cieľmi, ktoré si Košice ako Európske mesto športu stanovilo. "O to viac, že ide o súkromnú investíciu košického developera, ktorá z mestských peňazí neodčerpáva, ale naopak, prispeje k rozvoju športu i nášho mesta," uvádza sa v otvorenom liste, ktorý zástupca podpísaných športových organizácií a športovcov v stredu osobne doručil na košický magistrát.