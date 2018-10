V kauze spojenej s J. Polačekom trestné stíhanie právoplatne zastavili

Trestné oznámenie podala na Polačeka jeho manželka, s ktorou je v rozvodovom konaní, a ktorá mu podľa neho bráni napriek súdnym rozhodnutiam v jeho prospech, aby sa so štvorročným synom stretával.

Košice 5. októbra (TASR) – V kauze údajného sexuálneho zneužívania, ktorého sa mal dopustiť kandidát na košického primátora Jaroslav Polaček na svojom synovi, došlo k právoplatnému zastaveniu trestného stíhania s tým, že sa nestal skutok, pre ktorý bolo vedené. Prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I dňa 2. októbra zamietol sťažnosť Júlie P. proti augustovému uzneseniu policajného vyšetrovateľa o zastavení trestného stíhania vo veci. TASR to v piatok potvrdil hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko.



"Prokurátor sťažnosť zamietol z dôvodu, že bola podaná neoprávnenou osobou. Podľa rozhodnutia prokurátora jedinou oprávnenou osobou na podanie sťažnosti bol ustanovený opatrovník a to Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V tomto prípade totiž zákonní zástupcovia dieťaťa nemôžu vykonávať svoje práva a tak nie sú oprávnení podávať ani opravné prostriedky," konštatoval Filičko. Rozhodnutie vyšetrovateľa v tejto veci je tak podľa jeho slov právoplatné.



Trestné oznámenie podala na Polačeka jeho manželka, s ktorou je v rozvodovom konaní, a ktorá mu podľa neho bráni napriek súdnym rozhodnutiam v jeho prospech, aby sa so štvorročným synom stretával. Policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu sexuálneho zneužívania 15. mája a po vyšetrovaní 22. augusta predložil prokurátorovi uznesenie o jeho zastavení.



Polaček, ktorý je nezávislým mestským a krajským poslancom, obvinenie od začiatku odmietal a označil ho za účelovú diskreditáciu jeho osoby. Novinárom ako dôkaz svojej neviny ukázal znalecký posudok z policajného vyšetrovania, ako aj výsledok testu z detektoru lži, ktorý začiatkom septembra podstúpil. Podľa posudku znalkyne, ktorá vyšetrila jeho syna, "sa z psychologického hľadiska na maloletom neprejavujú žiadne stopy alebo následky po fyzickom, psychickom či sexuálnom násilí".



Pre kauzu Polačekovi stiahli podporu vo voľbách primátora hnutia OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár a strana Zmena zdola. Ostala mu podpora SaS, KDH, SMK, NOVA a OKS.