V. Novotného vo voľbách na primátora Košíc podporili Sme rodina a DS

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár konštatoval, že Košice potrebujú skúseného a slušného primátora bez káuz.

Košice 5. októbra (TASR) – Podporu kandidátovi na primátora Košíc Viliamovi Novotnému, ktorý je predsedom strany Šanca, v piatok deklarovali hnutie Sme rodina a Demokratická strana (DS). "Vďaka podpore troch demokratických pravicových strán a 30 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva sa práve dnes stávam jedným z favoritov primátorských volieb v Košiciach," vyhlásil Novotný.



Uistil ďalej o pokračovaní v nekonfrontačnej kampani. "My nejdeme proti nikomu, ale za niečo. My ponúkame slušnú a odbornú pravicovú alternatívu pre Košice. Chceme z nášho mesta urobiť lepšie miesto na život," povedal Novotný.



Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár konštatoval, že Košice potrebujú skúseného a slušného primátora bez káuz. "Som presvedčený, že pán Novotný je naozaj veľmi dobrý kandidát, je to jednak výborný človek, skvelý chirurg a z politiky som na neho nenašiel nič, čo by sa mu dalo vyčítať. Je to dobrý organizátor, chápe politiku ako hmotu, vie to uchopiť, pozná procesy, vie riadiť kolektív," zhodnotil kandidáta.



Pre TASR Kollár uznal, že v Košiciach je zložitá situácia, keďže kandiduje viacero pravicových kandidátov a je možné trieštenie hlasov. "Verím, že keď sa tesne pred voľbami ukáže, ako sú rozložené sily, že sa niektorí pravicoví kandidáti, ktorí na tom nebudú tak dobre, uvedomia a dohodnú sa s tým najsilnejším. A pevne verím, že to bude pán Novotný," povedal Kollár.



Podporu za stranu DS vyjadril jej podpredseda Peter Jurík. "Po porovnaní nášho programu s programom pána Novotného sme našli spoločné ciele, a preto sme sa rozhodli podporiť ho v kandidatúre na post primátora Košíc. V jeho osobe vidíme skutočného lokálpatriota," konštatoval.



Novotný zároveň vyzval nezávislých kandidátov na primátora, ktorí vyznávajú pravicové hodnoty a slušnosť vo verejnom živote, na spájanie síl.



Celkovo je na post primátora Košíc zaregistrovaných 13 uchádzačov. Okrem Novotného sú nimi Štefan Horváth (Národná koalícia), Martin Petruško (Smer-SD, SNS), Jaroslav Polaček (SaS, KDH, SMK, NOVA, OKS), Ján Struk (SMS), Vladimír Vágási (Most-Híd) a nezávislí kandidáti Alena Bašistová, Ján Dečo, Jaroslav Džunko, Richard Havrilla, Džemal Kodrazi, Milan Lesňák a Miroslav Špak.