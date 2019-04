Košice vrátili prvú časť peňazí za Kasárne Kulturpark

Suma, ktorú má mesto vrátiť, predstavuje 25 percent z celkovej sumy stavebných prác, čo je 5,6 milióna eur.

Košice 2. apríla (TASR) – Mesto Košice v piatok (29. 3.) uhradilo prvú z dvoch splátok za pochybenia pri výstavbe Kulturparku v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Košice 2013. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval primátor Jaroslav Polaček s tým, že sa hľadajú procesné možnosti, ako situáciu zvrátiť. Podľa neho šanca každým dňom klesá.



Mestskí poslanci schválili vrátenie časti peňazí z poskytnutého nenávratného finančného príspevku (NFP) Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiacemu orgánu projektu v decembri 2017. „Do poslednej chvíle sme kalkulovali a dúfali, že dokážeme tento stav zvrátiť. Advokátske kancelárie ešte stále konajú a hľadajú rôzne procesné možnosti, aby sme tento stav zvrátili, ale túto úhradu sme museli uskutočniť, nakoľko sa mesto nemôže dostať do exekučných konaní - musí byť v takej kondícii, aby mohlo čerpať eurofondy a podobne. Nemali sme inú možnosť, platba musela odísť,“ povedal s tým, že peniaze na tento účel boli zahrnuté v rozpočte.



Vtedajšie vedenie mesta navrhlo rezortu vrátenie peňazí v dvoch splátkach - prvú v roku 2019 a druhú v roku 2020, chcelo získať čas na preukázanie správnosti svojho postupu. Objednalo si znalecký posudok, ktorý mal posúdiť, či posun termínu ukončenia stavebných prác bol vyvolaný objektívnymi nepredvídateľnými okolnosťami, a teda nemal vplyv na výsledok súťaže. Podľa riaditeľa magistrátu Marcela Čopa ide o „veľmi neutrálny dokument“. Primátor Polaček povedal, že nebol použiteľný a akceptovateľný.



V prvom polroku 2014 bol vykonaný vládny audit projektu Kasárne/Kulturpark. Audítorská skupina mala s mestom rozdielny názor na uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo so zhotoviteľom stavebných prác na predĺženie termínu realizácie diela. Mesto tvrdilo, že počas jeho realizácie nastali objektívne dôvody, ktoré zapríčinili nemožnosť uskutočniť ho v stanovenom termíne, preto v súlade so zmluvou o dielo schválenou ministerstvom bol termín dodatkom predĺžený.



Suma, ktorú má mesto vrátiť, predstavuje 25 percent z celkovej sumy stavebných prác, čo je 5,6 milióna eur. Druhú splátku v rovnakej hodnote 2,81 milióna musí mesto uhradiť na budúci rok.