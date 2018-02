Žena po zrážke s autom v Košiciach skončila s ťažkými zraneniami

Na mieste sa podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom.

Košice 12. februára (TASR) – Vážne zranenia utrpela 43-ročná chodkyňa, ktorú v nedeľu (11.2.) večer zrazilo auto na Slaneckej ulici v Košiciach. Žena krátko pred 19.30 h prechádzala cez vozovku mimo vyznačeného priechodu pre chodcov.



Podľa doterajších zistení polície za volantom vozidla zn. Seat Ibiza sedel 41-ročný Košičan smerujúci do centra. Do ženy narazil v úseku cesty oproti benzínovému čerpadlu "pravdepodobne z dôvodu nevenovania sa plne vedeniu vozidla a nesledovania situácie v cestnej premávke".



"Podľa predbežnej lekárskej správy chodkyňa pri dopravnej nehode utrpela ťažké zranenia. Vodič zranenia neutrpel, na mieste sa podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom, a to 0,50 mg/l alkoholu v dychu (1,04 promile)," informovala v pondelok košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Vodiča umiestnili do cely policajného zaistenia. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví v jednočinnom súbehu s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "Presná príčina dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodala policajná hovorkyňa.



V priebehu 6. kalendárneho týždňa sa na cestách Košického kraja stalo 17 dopravných nehôd, tri z nich boli spôsobené pod vplyvom alkoholu. Celkovo polícia zistila u 23 vodičov dopravných prostriedkov požitie alkoholických nápojov, pričom šesť z nich "nafúkalo" viac ako jedno promile.