Žiaci košických ZŠ sa v rámci Botanikiády oboznámia s rastlinami

Košice 16. mája (TASR) - So známymi i menej známymi rastlinami, ktoré je možné využiť aj ako potraviny, sa oboznámia žiaci základných škôl v rámci Botanikiády. Deviatykrát ju organizuje Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. TASR o tom informovala hovorkyňa UPJŠ v Košiciach Linda Babušík Adamčíková.



"Botanikiáda 2018 dostala podtitul „Botanika na tanieri“. Aj tento rok projekt prebieha v dvoch kolách, to prvé, školské, bolo v apríli na všetkých zaregistrovaných školách. Po jeho vyhodnotení pokračujeme v botanickej záhrade regionálnym kolom, ktoré musí byť z kapacitných dôvodov rozdelené na tri turnusy," hovorí odborná pracovníčka Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach a koordinátorka projektu Andrea Fridmanová.



V termínoch 16., 23. a 30. mája sa na regionálnom kole v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach postupne vystrieda 220 žiakov a 111 učiteľov. Žiaci budú plniť problémové úlohy na šiestich stanoviskách, ktoré budú rozmiestnené v celom areáli botanickej záhrady, nevynímajúc expozičný skleník, okolie bazénov či parenísk, takže sa žiaci môžu zoznámiť aj so širšími priestormi botanickej záhrady a jej pestovateľským zázemím. Okrem teoretických vedomostí si overia aj svoje praktické zručnosti. Pre pedagógov bude pripravený program vo forme prezentácií.



Každý pedagóg získa ako dar pre školu skupinu rastlín pre ďalšie pestovanie. "V tomto roku to budú exotické rastliny s chutnými plodmi. Pôjde o drevinu pochádzajúcu z Ázie, mišpuľník japonský a dve odrody rastliny, ktorú poznáme pod názvom pepino," dopĺňa Fridmanová.



Cieľom Botanikiády, ktorá je určená žiakom z Prešovského a Košického kraja, je vzbudiť záujem talentovaných žiakov o oblasť botaniky prostredníctvom hravej formy súťaže.