Košickú zoo tento rok navštívilo už 100.000 ľudí

Dobrý začiatok roka pokazilo vo februári a marci mrazivé počasie, ktoré sa v apríli prehuplo do letných teplôt.

Košice 3. júla (TASR) - Zoologická záhrada Košice v utorok predpoludním privítala tohtoročného stotisíceho návštevníka. Tejto pocty sa dočkala deväťročná Dianka z Bratislavy, ktorú sprevádzala jej mama. Obe pricestovali do Košíc špeciálne kvôli návšteve zoo a tejto náhode dopomohlo polhodinové meškanie vlaku.



Ako ďalej zoo informovala, výlet oboch návštevníčok do Košíc mal hlavný cieľ - vidieť tulene, ktoré malá školáčka zbožňuje. Živo sa zaujímali aj o kŕdeľ tučniakov a najmä o ich mláďatá, ktoré videli prvý raz. Malá Dianka si odniesla tašky so spomienkovými predmetmi.



"Z pohľadu návštevnosti môžeme prvý polrok hodnotiť ako úspešný," uviedla zoo. Už január bol v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi netypický dobrou návštevnosťou. Dobrý začiatok roka pokazilo vo februári a marci mrazivé počasie, ktoré sa v apríli prehuplo do letných teplôt a prilákalo do zoo v košických Kavečanoch rekordných 30.000 návštevníkov. Kým máj kopíroval čísla z predchádzajúcich rokov, jún bol za posledných šesť rokov najslabší.