Košická Polianka má dlhodobý problém s potulujúcimi sa psami

Košická Polianka 3. apríla (TASR) – Dlhodobý problém s potulujúcimi sa psami na verejných priestranstvách má obec Košická Polianka v okrese Košice - okolie. Na svojej webovej stránke pripomína, že na území obce je na základe všeobecne záväzného nariadenia (VZN) voľný pohyb psa zakázaný. Ako pre TASR povedala starostka Marta Petrilová, v minulosti už pes pohrýzol dieťa. Pravidelné sťažnosti eviduje aj od poštárky i ďalších obyvateľov.



Medzi majiteľmi a držiteľmi psov sú podľa Petrilovej aj nedisciplinovaní. Ich "domáci strážcovia" často ohrozujú či už tých, ktorí sú na autobusovej zastávke, alebo deti zo Základnej školy s materskou školou v Košickej Polianke na prechádzke. „Majitelia často hovoria 'môj pes by nikomu neublížil'. Ja hovorím, že len dovtedy, kým sa niečo nestane,“ povedala s tým, že niektoré prípady obec riešila aj hlásením na príslušnú veterinárnu a potravinovú správu.



Ako pripomenula, často nechajú napríklad otvorenú bránu a pes im z dvora ujde, pričom môže skončiť aj pod kolesami auta. Podľa nej ide o každodenný problém. Ten registruje aj v súvislosti so psími exkrementmi. Obec spolupracuje i s odchytovou spoločnosťou. „Dvoch psov aj odchytili, nikto sa k nim nepriznal,“ dodala.



Čo sa týka očkovania psov, ich majitelia nemusia chodiť k veterinárovi. Ten príde do obce a hromadne tak urobí pred tamojším kultúrnym domom. „Snažíme sa robiť aj doplňujúcu evidenciu. To znamená, že keď prídu, my si ich aj fotografujeme, aby sme vedeli, komu pes patrí,“ dodala s tým, že ak je nejaký problém s potulujúcim sa psom, máloktorý z obyvateľov vie identifikovať, koho je.



Obec na svojej webovej stránke pripomína, že v zmysle VZN možno vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji a viditeľne označeného známkou. „Ak držiteľ psa nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených, dopúšťa sa priestupku,“ uviedla. Za ten môže byť uložená pokuta do 165 eur, pričom priestupky podľa zákona prerokúva obec, v blokovom konaní orgán Policajného zboru.