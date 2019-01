Košická prokuratúra podala návrh na väzbu pre zadržaného Ukrajinca

Podľa zatýkacieho rozkazu bol menovaný odsúdený za účasť na kriminálnom zoskupení typu ruskej mafie pôsobiacej na území Talianska, Informoval hovorca KP Košice Milan Filičko.

Košice 22. januára (TASR) - Prokurátorka Krajskej prokuratúry (KP) Košice podala v utorok Krajskému súdu v Košiciach návrh na vzatie do predbežnej väzby Ukrajinca Tarasa Z. V pondelok (21. 1.) ho zadržali na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom. Informoval o tom hovorca KP Košice Milan Filičko.



Na menovaného bol podľa jeho ďalších slov vydaný európsky zatýkací rozkaz odvolacím súdom v talianskom Neapole na vykonanie trestu odňatia slobody. "Podľa zatýkacieho rozkazu bol menovaný odsúdený za účasť na kriminálnom zoskupení typu ruskej mafie pôsobiacej na území Talianska. Bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní štyroch rokov a ostáva mu vykonať ešte vyše troch rokov a štyroch mesiacov," priblížil.



Činnosť tejto skupiny bola podľa Filička zameraná na vydieranie a neoprávnené vymáhanie peňazí od ruských občanov v Taliansku. "Podľa doterajších zistení ide o dôverníka hlavy kriminálneho zoskupenia," dodal.



O návrhu prokuratúry musí súd rozhodnúť do 48 hodín. Predbežné vyšetrovanie musí byť podľa Filička ukončené do 40 dní od zadržania. "V tejto lehote musí Krajská prokuratúra Košice predložiť krajskému súdu originál európskeho zatýkacieho rozkazu spolu s potrebnými dokumentmi," uzavrel.