Košická Terasa bude hostiť festival medu a vína Via Regia

Košice 11. júna (TASR) - K novinkám tohtoročného voľnočasového a kultúrneho diania na najväčšom košickom sídlisku Terasa pribudne dvojdňový festival medu a vína Via Regia. Podujatie organizuje mestská časť Západ spolu so združením Feman v piatok a sobotu (15. a 16.6.).



Ako informoval vedúci oddelenia kultúry Miestneho úradu Košice-Západ Dominik Béreš, hoci ide o novinku na sídlisku, v metropole východu je to už deviaty ročník festivalu, ktorý sa po rokoch presúva zo svojho pôvodného miesta, areálu Spišskej Kapituly, na viac frekventovaný a navštevovaný priestor námestia pred obchodným centrom na sídlisku.



"Na festivale sa predstavia viacerí slovenskí i zahraniční prezentéri z oblasti spracovania medu, vín, vinárskych a včelárskych potrieb, syrov a včelích produktov vrátane kozmetiky. Nebudú chýbať ani ukážky živých včiel, úľov, stáčania medu či rôzne tematické tvorivé dielne na danú tému predovšetkým pre deti. Sprievodný program na pódiu vyplnia rôzne školské, umelecké, hudobné, tanečné kolektívy, súťaže a moderované vstupy so zaujímavosťami zo sveta včelárstva a vinobrania," uviedol Béreš.



Medzi zaujímavosti festivalu bude podľa jeho slov patriť aj samotné otvorenie, počas ktorého kňaz posvätí nadrozmernú sochu svätého Ambróza, patróna včelárov, a požehná včelársku sezónu. "Pre záujemcov budú tiež k dispozícii posvätené malé sviečkové figúrky tohto svätca," doplnil Béreš.



K odbornej stránke festivalu bude patriť seminár Asociácie včelárov Slovenska na témy ako aktuálne trendy a problémy včelárstva na Slovensku, ktorý bude v sobotu po 10.00 h v budove pyramídy na miestnom úrade košického Západu a na ktorý má bezplatný prístup aj verejnosť.