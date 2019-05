Košická UNLP zrekonštruovala urgentné pracovisko IV. internej kliniky

Nemocnica práce realizovala prostredníctvom svojho personálu, výdavky boli hradené z vlastných zdrojov.

Košice 19. mája (TASR) – Rekonštrukciu urgentného pracoviska IV. internej kliniky zrealizovala Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach. Ako TASR informovala hovorkyňa nemocnice Ivana Stašková, úprav sa dočkali vonkajšie aj vnútorné priestory.



Cieľom bolo zvýšiť komfort pacientom, zamestnancom aj pracovníkom záchranných zložiek. „Pre zlepšenie práce záchranárov boli zriadené vyhradené parkoviská pre sanitné vozidlá. Prístupová cesta a parkovisko sú osvetľované novým verejným osvetlením. Zároveň boli so súhlasom pamiatkového úradu vymenené vonkajšie vstupné dvere za automatické,“ uviedla s tým, že to výrazne zjednodušuje vstup do budovy aj imobilným pacientom.



Čo sa týka vnútorných priestorov, tie vymaľovali a vybavili novými ochrannými prvkami. „V čakárni je pre pacientov k dispozícii wifi a priestory sú chránené kamerovým systémom,“ povedala Stašková.



Uvedené priestory v areáli na Rastislavovej ulici slúžia ako prijímacie ambulancie a vykonávajú v nich ústavnú pohotovostnú službu v odbore interná medicína. „Počas 24 hodín ošetríme priemerne 40 akútnych pacientov, ktorí vyhľadajú našu pomoc sami, poukáže ich ošetrujúci lekár alebo ich privezie záchranná služba. Pre všetkých teraz slúžia čisté, svetlé a priestranné ambulancie s novým vybavením - vrátane miestnosti s novými observačnými lôžkami, ktoré nahradili staré postele,“ dodala primárka kliniky Emília Pastrnáková.



Nemocnica práce realizovala prostredníctvom svojho personálu, výdavky boli hradené z vlastných zdrojov.