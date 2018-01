Košické zastupiteľstvo trvalo krátko, poslanci neschválili program

Výzvu neschváliť program predniesli dva poslanci pre porušenie rokovacieho poriadku, pretože materiály na rokovanie boli elektronicky sprístupnené menej než desať dní pred zasadnutím.

Košice 9. januára (TASR) – Zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) trvalo v utorok len zhruba 20 minút, keďže väčšina poslancov neschválila program rokovania. Z 57 poslancov bolo proti schváleniu 31, za bolo 26.



Výzvu neschváliť program predniesli Renáta Lenártová (Smer-SD) a Karol Pataky (Most-Híd) pre porušenie rokovacieho poriadku, pretože materiály na rokovanie boli elektronicky sprístupnené menej než desať dní pred zasadnutím. "Je to vážny problém, aby sa na prvom pracovnom rokovaní zastupiteľstva začínalo tým, že nie je dodržaná interná legislatíva Košického samosprávneho kraja," uviedla Lenártová.



Príslušné materiály boli zverejnené sedem dní pred zasadnutím. Predseda KSK Rastislav Trnka (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca), ktorý na úvod zasadnutia požiadal poslancov o ústretovosť, označil neschválenie programu za obštrukciu. "Som sklamaný z rozhodnutia niektorých poslancov obzvlášť jedného klubu a myslím si, že sa nenaplnili ich slová, že chcú spolupracovať a pomáhať rozvoju kraja," povedal. Sklamanie vyjadril najmä z klubu starostov a nezávislých. Prednesený dôvod podľa neho nebol natoľko závažný, aby sa program neschválil, pričom materiálov na rokovanie nebolo veľa a boli jednoduché. "K porušeniu rokovacieho poriadku došlo aj z iných strán a, bohužiaľ, sme v takej úvodnej fáze a občas sa nejaké chyby stanú," konštatoval.



V programe rokovania pôvodne boli voľba podpredsedov KSK, zriadenie komisií zastupiteľstva a voľba ich predsedov, správy o kontrolách hlavného kontrolóra či návrhy na odvolanie riaditeľky Domova sociálnych služieb REGINA v Kráľovciach a riaditeľa Správy ciest KSK. Na úvod zasadnutia zložil dodatočne sľub poslanec Adnan Akram, ktorý sa na decembrovom ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva nemohol zúčastniť.



Najbližšie rokovanie zastupiteľstva bude musieť byť podľa Trnku do konca januára vzhľadom na potrebu zriadenia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.



Poslanci v 57-člennom Zastupiteľstve KSK sú združení v piatich poslaneckých kluboch, ktorých zloženie oznámili predsedovi kraja. Klub OĽANO-SaS–KDH–NOVA má 16 poslancov a Klub nezávislých poslancov KSK desať poslancov, Trnka tak má na svojej strane 26 poslancov. Klub Smer-SD tvorí 16 poslancov, Most-Híd a nezávislí osem poslancov a Spoločný poslanecký klub NEKA, SNS a ŠKV šesť poslancov. Nezaradená je poslankyňa Lenka Kovačevičová. Spolu je to 31 poslancov.