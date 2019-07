Košickí leteckí záchranári pomáhali pri dvoch dopravných nehodách

Osobné motorové vozidlo tam skončilo mimo vozovky, 75-ročnú vodičku museli z miesta záchranári najskôr vyslobodiť.

Košice 7. júla (TASR) - Košická posádka leteckých záchranárov dnes pomáhala pri dvoch dopravných nehodách. Hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková uviedla, že najprv poludním smerovali leteckí záchranári k dopravnej nehode, ktorá sa stala pri obci Boťany, okres Trebišov.



"Osobné motorové vozidlo tam skončilo mimo vozovky, 75-ročnú vodičku museli z miesta záchranári najskôr vyslobodiť. Utrpela poranenie hornej končatiny, chrbtice a hrudníka. Lekár leteckých záchranárov jej poskytol neodkladné zdravotné ošetrenie a v stabilizovanom stave, pri vedomí bola letecky prevezená na Kliniku úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach," priblížila hovorkyňa.



Krátko po návrate na svoju základňu prišla ďalšia požiadavka o urgentný let k dopravnej nehode. Tento krát išlo o zrážku osobného motorového vozidla s motocyklom.



"Po neodkladnom vzlete smeroval záchranársky vrtuľník s posádkou k vodnej nádrži Ružín. Pilot pristál na parkovisku, v blízkosti miesta, kde došlo k zrážke," doplnila Hopjaková s tým, že záchranári si na mieste prevzali do svojej starostlivosti 45-ročného motocyklistu, ktorý po zrážke utrpel otvorenú zlomeninu hornej končatiny. Po ošetrení bol preložený na palubu a letecky transportovaný opäť do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.