Košický kraj chystá zriadenie prvých sociálnych podnikov

Košická SOŠ technická má elokované pracoviská v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami, ako sú sídlisko Luník IX, Kecerovce či Veľká Ida.

Košice 5. februára (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) pripravuje dva pilotné projekty vytvorenia sociálnych podnikov v rámci zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Realizovať by sa mali v spolupráci so Strednou odbornou školou (SOŠ) technickou v Košiciach a pri špecializovanom zariadení pre seniorov Subsidium Rožňava.



Košická SOŠ technická má elokované pracoviská v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami, ako sú sídlisko Luník IX, Kecerovce či Veľká Ida. V tomto školskom roku ako prvá škola na Slovensku spustila aj projekt experimentálneho prijímania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Žiaci študujú klasické remeslá, ako murár, maliar či tesár, dievčatá sa učia za krajčírky. "Naším cieľom je vytvoriť sociálny podnik, v ktorom by žiaci po skončení štúdia mohli nájsť uplatnenie. Vytvorením tohto sociálneho podniku chceme poskytnúť služby našim sociálnym zariadeniam," uviedol pre TASR predseda KSK Rastislav Trnka.



Druhý projekt sa týka sociálneho podniku pri špecializovanom seniorskom zariadení v Rožňave. "Chceme vytvoriť profesionálnu práčovňu, ktorá by zabezpečovala službu pre rožňavské zariadenie, ale aj pre ďalšie sociálne zariadenia v blízkosti. Voľné kapacity môžeme ponúknuť hotelom, penziónom a zariadeniam v blízkom okolí. Zamestnaní by boli aj klienti zariadenia, tiež znevýhodnení občania z mesta a okolia," priblížil Trnka.



Úrad KSK podľa neho komunikuje aj s ďalšími zariadeniami a subjektmi a hľadá možné zámery pre sociálne podniky, či už s neverejnými poskytovateľmi alebo neziskovými organizáciami poskytujúcimi sociálne služby. "Oslovilo nás aj niekoľko podnikateľov s prosbou o pomoc pri zriadení sociálneho podniku. Sú to firmy so zameraním na strojárstvo, informačné technológie a ekonomické poradenstvo. Majú záujem v sociálnych podnikoch zamestnať znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie," dodal predseda KSK.



Vytváranie sociálnych a obecných podnikov vidí Trnka ako jednu z možností na riešenie problémov obcí a komunít v kraji. Pomôcť by pritom mal aj vymenovaný krajský splnomocnenec pre sociálne vylúčené komunity Vladimír Ledecký, starosta Spišského Hrhova so skúsenosťami so sociálnym podnikaním. V štruktúre Úradu KSK je vyčlenený referát pre sociálne vylúčené komunity, ktorého jednou z kľúčových úloh by malo byť vyhľadávanie a pomoc pri realizácii sociálnych podnikov. "Vypracovali sme koncepciu, v rámci ktorej máme ambíciu naštartovať sociálne podnikanie okrem obcí a miest aj v zariadeniach sociálnych služieb v našej zriaďovateľskej pôsobnosti a v nami zriadených stredných školách, hlavne odborných a učňovských, čo by mohlo výrazne pomôcť pri uplatnení mladých ľudí na trhu práce," uviedol Trnka.



Z obcí a miest prejavili podľa jeho slov záujem o založenie sociálneho podniku napríklad mestská časť Košice KVP či obce Hrhov, Vinné, Plešivec alebo Jablonov. Termín realizácie je stanovený do konca tohto roka.