Košický kraj oficiálne otvoril svoju styčnú kanceláriu v Bruseli

Brusel 10. apríla (TASR) - Od stredy 10. apríla má už aj Košický kraj otvorené svoje oficiálne zastúpenie v Bruseli. Košice chcú aj týmto spôsobom byť pri tvorbe novej kohéznej politiky EÚ a aktívnejšie sa zúčastňovať programov financovaných cez eurofondy. Pre TASR to uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka (nezávislý).



Kancelária v Bruseli patrí pod Oddelenie európskych záležitostí Košického kraja. Bude mať dvoch stálych zamestnancov a dvoch až troch stážistov na princípe rotácie. Jej funkcionári úradujú v tej istej budove, kde má svoju kanceláriu aj Bratislavský samosprávny kraj, v takzvanej európskej štvrti, v blízkosti hlavných inštitúcií EÚ. Trnka v rozhovore pre TASR priznal, že Košický kraj si od znovuotvorenia svojej kancelárie v Bruseli sľubuje zlepšenie čerpania finančných prostriedkov cez fondy EÚ. "Chceme sa zapájať do rôznych projektov aj s inými regiónmi a využiť príležitosti, ktoré Brusel ponúka. Myslíme si, že kancelária bude mať potenciál zlepšiť postavenie slovenských krajov čo sa týka čerpania eurofondov. A tento rok sa rieši aj dolaďovanie pravidiel kohéznej politiky pre ďalšie programové obdobie," opísal situáciu.



Šéf KSK upozornil, že aj Európska komisia vo svojich dokumentoch hovorí o zvyšovaní regionálnych rozdielov a dodal, že spolupráca slovenskej vlády s regionálnymi samosprávami nie je najlepšia, aj preto je potrebné aj cez Brusel tlačiť na to, aby Košický kraj mal väčší dosah na tvorbu pravidiel, na predkladané výzvy na úrovni EÚ a vôbec na tvorbu projektov, ktoré sú financované cez eurorozpočet.



"Chceme znížiť regionálne rozdiely a odstrániť systémový problém, ktorým je centralizácia," uviedol Trnka. Dodal, že úlohu bruselskej kancelárie vidí aj v lepšej spolupráci na rôznych projektoch s inými európskymi regiónmi, pri tvorbe clusterov alebo aliancií, v rámci ktorých by chceli presadzovať nové pravidlá a pôsobiť na zmenu smerníc.



Na otázku TASR, či sa chce Košický kraj, ktorý priamo hraničí s ďalšou členskou krajinou EÚ, prostredníctvom bruselskej kancelárie zapájať viac do cezhraničnej regionálnej spolupráce, Trnka pripomenul, že ide najmä o programy Interreg, ktoré KSK už teraz implementuje. Podľa jeho slov však bude treba do ďalšieho obdobia vytvárať väčší tlak na to, aby v týchto fondoch bolo viac finančných prostriedkov a aby boli flexibilnejšie.



Na stredajšie slávnostné otvorenie bruselskej kancelárie KSK boli pozvaní slovenskí a českí europoslanci, predstavitelia Výboru regiónov a vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík.



Trnka pripomenul, že jedným z cieľov kancelárie bude aj lepšia prezentácia Košického kraja, pre budúcnosť sa plánujú rôzne aktivity kultúrneho a umeleckého rázu. "Je tu veľa možností ako prezentovať Košický kraj. Zatiaľ sa zdajú finančne dosť náročné, ale určite budeme vyvíjať aktivity aj v tomto smere," spresnil.



