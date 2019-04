Košický kraj v minulom roku hospodáril s prebytkom 24 miliónov eur

Najväčšia časť v sume 21,2 milióna eur pôjde do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie. Zhruba 2,1 milióna eur je určených ako prídel do rezervného fondu.

Košice 29. apríla (TASR) – Rozpočet Košického samosprávneho kraja (KSK) skončil za minulý rok s celkovým prebytkom 24,18 milióna eur. Jeho záverečný účet v pondelok schválilo krajské zastupiteľstvo, ktoré zároveň rozhodlo o použití týchto finančných prostriedkov.



Najväčšia časť v sume 21,2 milióna eur pôjde do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie. Zhruba 2,1 milióna eur je určených ako prídel do rezervného fondu. Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie sa má 12,1 milióna eur použiť na dofinancovanie investičných akcií schválených v roku 2018, ktoré však boli ku koncu toho roku neukončené, resp. neuhradené.



Hlavný kontrolór KSK Ľubomír Hudák v stanovisku uviedol, že kapitálové výdavky v minulom roku boli len na úrovni 3,5 milióna eur a realizácia investícií tak bola na najnižšej úrovni za posledných desať rokov. Poukázal pritom na nečerpanie výhodného úveru od Európskej investičnej banky (EIB) v minulom roku s tým, že úver s celkovým rámcom 30 miliónov eur je možné využiť len do konca roka 2019. "Vzhľadom k stavu prípravnej fázy (dokumentácia) financovaných investičných projektov ku dňu spracovania tohto stanoviska nie je predpoklad, že úverový rámec bude vyčerpaný do dohodnutého termínu," uviedol Hudák.



Nízke čerpanie sa týka schválených projektov s využitím úveru z EIB, eurofondov aj vlastných zdrojov. Úrad KSK sa rozhodol spomaliť vypisovanie verejných obstarávaní na tieto zákazky. "Hlavný dôvod je stav projektovej dokumentácie, aký nám nechalo bývalé vedenie, keď takmer všetky projektové dokumentácie treba prerábať," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. "Máme záujem, aby sa všetky tieto projekty realizovali, avšak nie je možné robiť to tak, že budeme mať niekoľkonásobne viac roboty pri samotnej realizácii, keď začnú chodiť všelijaké návrhy na dodatky od dodávateľov. Je to potom veľmi komplikované a prácne a veľká záťaž pre právne oddelenie," povedal Trnka pre novinárov. V tomto roku budú podľa neho prioritou projekty financované cez EIB, ako aj Integrovaný regionálny operačný program (IROP).



Dlh KSK k 31. decembru 2018 predstavoval sumu 32,79 milióna eur, čo je zadlženie vo výške 17,45 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku. Záverečný účet KSK za minulý rok schválilo zastupiteľstvo bez výhrad.