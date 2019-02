Košický kraj žiada vládu o 10 miliónov eur na olympiádu mládeže

Rokovania s premiérom by sa mali uskutočniť do 7. marca.

Košice 25. februára (TASR) – Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka bude v súčinnosti s mestom Košice iniciovať rokovania na úrovni premiéra s cieľom poskytnutia finančných prostriedkov potrebných na dofinancovanie investičných akcií pre Európsky olympijský festival mládeže, ktorý sa má v Košiciach konať v roku 2021. Uznesením ho o to v pondelok požiadalo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK).



Rokovania s premiérom by sa mali uskutočniť do 7. marca. Podobné uznesenie voči primátorovi Košíc Jaroslavovi Polačekovi prijalo mestské zastupiteľstvo minulý týždeň.



Podľa informatívnej správy pre krajských poslancov celkové minimálne priame aj nepriame predpokladané výdavky na organizáciu EYOF predstavujú pre mesto a KSK 99,65 milióna eur. Celkové optimálne náklady sú vo výške 122,55 milióna eur. Prísľub podpory z Úradu vlády SR je aktuálne 12 miliónov eur, čo je však podľa Polačeka a Trnku nedostatočné.



"Kraj bude musieť investovať okolo 15,5 milióna eur do športovej infraštruktúry a minimálne desať miliónov bude žiadať od vlády," informoval Trnka novinárov. Potrebné športoviská je podľa neho možné budovať v lacnejšom základnom štandarde, ale aj v náročnom olympijskom štandarde, pričom rozdiel predstavuje zhruba desať miliónov eur. Daných päť - šesť miliónov zo zdrojov KSK by malo ísť cez úver z Európskej investičnej banky (EIB). "Beží nám čas a my už musíme vedieť základnú odpoveď, koľko vlastne prispeje štát na vybudovanie športovej infraštruktúry," dodal Trnka.



Investície KSK majú byť hlavne do športovej infraštruktúry, a to v rámci piatich investičných akcií. Ide o novú krytú atletickú halu pri športovom gymnáziu na Triede SNP, atletický štadión na Popradskej ulici, rekonštrukciu školského internátu Strednej odbornej školy (SOŠ) na Jedlíkovej ulici, telocvičňu SOŠ na Ostrovského ulici a cesty II. a III. triedy pre cyklistické podujatia.



Mesto chce žiadať od vlády 30 miliónov eur na dofinancovanie festivalu, predovšetkým na infraštruktúru. Primátor a krajský poslanec Jaroslav Polaček povedal, že mesto ráta s úverom na zabezpečenie podujatia. "Cieľom mesta Košice je zorganizovanie EYOF, uvedomujeme si zodpovednosť a časový tlak. Od 1. apríla sme pripravení inštalovať investičný tím, aby sme to do tých dvoch rokov zvládli," povedal.



Na zasadnutí zastupiteľstva vystúpil aj poslanec Národnej rady SR Miroslav Sopko, ktorý v súvislosti s podujatím konštatoval, že musí dôjsť k výraznejšej podpore zo strany štátu.