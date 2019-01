Košický poslanec M. Djordjevič chce zmeniť nariadenia o parkovaní

Podľa neho sú tí občania, ktorí si kúpili rezidentskú kartu od spoločnosti EEI, ukrivdení.

Košice 10. januára (TASR) – Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Košice číslo 157 o platenom parkovaní odovzdal vo štvrtok na podateľni magistrátu mestský poslanec Michal Djordjevič. Vedenie mesta podľa neho svojimi poslednými krokmi spôsobilo chaos. Navrhuje, aby boli rezidentské parkovacie karty vydané spoločnosťou EEI, s. r. o., ako predchádzajúcim prevádzkovateľom parkovania platné. Okrem iného chce tiež znížiť cenu parkovania v centrálnej mestskej zóne aj sumu za SMS parkovací lístok. Novelizovaný návrh VZN má pripravený aj mesto, plánuje ho zverejniť v najbližších dňoch.



"Účelom navrhovanej zmeny VZN je umožniť finančne dostupnejšie parkovanie pre obyvateľov rezidentských lokalít v duchu hesla, podľa ktorého má byť parkovanie službou mesta Košice pre jeho obyvateľov a návštevníkov. Keďže zmena výšky odplaty za vydanie rezidentských parkovacích kariet je stanovená v prílohe príslušného VZN, tak jej zmena je možná iba formou zmeny tohto VZN, o ktorej patrí rozhodnúť zastupiteľstvu mesta Košice," uviedol s tým, že parkovanie nemá byť biznis.



Podľa neho sú tí občania, ktorí si kúpili rezidentskú kartu od spoločnosti EEI, ukrivdení. Opäť sa totiž musia zaregistrovať a požadovanú sumu uhradiť, tentoraz mestu. Ako primátor Jaroslav Polaček informoval na tlačovej konferencii 3. januára, následne môžu splnomocniť mesto, aby od firmy EEI vymáhalo finančné prostriedky. V prípade úspechu by občan dostal peniaze naspäť.



Miroslav Sambor z referátu styku s verejnosťou a médiami mesta Košice pre TASR uviedol, že vo štvrtok sa v Bratislave koná rokovanie so spoločnosťou EEI. Témou je vyrovnanie vzťahov po prijatí VZN, na základe ktorého mesto prevzalo správu parkovania v Košiciach a ktoré je podľa firmy v rozpore s uzavretou zmluvou.



"Zároveň máme pripravený novelizovaný návrh VZN, do ktorého ešte zapracúvame niektoré vylepšenia pre občanov, a ten zverejníme v najbližších dňoch. Ešte predtým, než sa o ňom bude rokovať na zastupiteľstve, k nemu radi privítame aj pripomienky širokej verejnosti," povedal Sambor.



Polaček na spomínanej tlačovej konferencii avizoval, že bude iniciovať úpravy spomínaného VZN. "Dňa 14. februára bude mestské zastupiteľstvo. Naším cieľom je, aby sme VZN o parkovaní zmenili a pripravili ho tak, aby bolo pre Košičanov lepším VZN," uviedol vtedy s tým, že ešte ako mestský poslanec navrhoval aj nižšie sumy za elektronický parkovací lístok prostredníctvom SMS.