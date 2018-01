VIDEO: Košický súd pojednával kauzu osekania komunistických symbolov

Obžalovaný výtvarník Peter K. spáchanie činu odmieta a na pojednávaní vyhlásil, že je nevinný.

Košice 25. januára (TASR) – Na Okresnom súde Košice I sa vo štvrtok konalo hlavné pojednávanie v kauze osekania komunistických symbolov z pamätníka padlých sovietskych vojakov z druhej svetovej vojny na košickom Námestí osloboditeľov. Z trestného činu výtržníctva je obžalovaný košický výtvarník Peter K. Podľa prokuratúry sa mal dopustiť hanobenia kultúrnej pamiatky v noci na 21. augusta 2016, čiže na výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy z roku 1968.



Obžalovaný spáchanie činu odmieta a na pojednávaní vyhlásil, že je nevinný. Obžaloba vychádza z výpovede jedného svedka, ktorý pred súdom vo štvrtok potvrdil, že pri prechádzaní okolo pamätníka v inkriminovaný čas videl, ako obvinený osekával symboly prekríženého kosáka a kladiva. Čin vtedy v noci telefonicky nahlásil na mestskú políciu a šiel domov. Na jeho podnet vyslaní policajti našli a legitimovali pri pamätníku obvineného výtvarníka, ktorý sa tam prechádzal a fajčil.







Na súde sa púšťal záznam z príslušnej bezpečnostnej kamery. V čase, keď malo dôjsť k skutku, bola však otočená iným smerom. Následne zachytila obžalovaného a ďalšie osoby pri pamätníku, avšak bez toho, aby porušovali zákon.



V prospech obžalovaného na súde svedčil jeho známy - košický aktivista a výtvarník Ľuboš L., ktorý výpoveď v prípravnom konaní odmietol a ktorý bol v minulosti obvinený za podobný čin. Vo štvrtok uviedol, že v inkriminovanom čase krátko pred polnocou pri pamätníku bol a nikoho osekávať symboly nevidel.



Podľa obžaloby mal Peter K. odstrániť z pamiatkovo chráneného pamätníka štyri prekrížené symboly kosáka a kladiva. Týmto činom mala vzniknúť Správe mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach škoda za zhruba 60 eur. K odtrhnutiu preglejkových replík pôvodných symbolov došlo na pamätníku v minulosti už viackrát.







Obhajca obžalovaného Daniel Lipšic argumentuje okrem iného stanoviskom košického krajského pamiatkového úradu (KPÚ), podľa ktorého dodatočne osádzané kosáky a kladivá z preglejky nie sú súčasťou pamiatkovej hodnoty pamiatky, pričom tie pôvodné kovové sa nezachovali. "Správa mestskej zelene Košice ich tam dala v princípe svojvoľne. Ak nie sú tieto preglejkové náhrady pamiatkovo chránené, tak absentuje zákonný znak trestného činu výtržníctva," povedal Lipšic novinárom. Poukázal aj na platný právny stav na Slovensku, ktorý propagáciu totalitných ideológií a ich symboliky zakazuje – rovnako fašistickej, nacistickej aj komunistickej.



Pojednávanie bude pokračovať v marci. Na podnet obhajoby má vypovedať riaditeľka KPÚ v Košiciach. Obhajoba má ďalej zabezpečiť správu hydrometeorologického ústavu o poveternostných podmienkach v čase žalovaného skutku s cieľom posúdiť, či svedok obžaloby mohol v danom čase rozpoznať páchateľa na vzdialenosť zhruba desať metrov.



Obžalovaný výtvarník považuje celú vec za absurdnú. "Stále trvám aj na tom, že tie symboly tam nemajú čo robiť, pretože kosák a kladivo sú symboly totalitnej ideológie, čiže policajti by mali trestať toho, kto ich tam lepí," povedal novinárom.



Správe mestskej zelene v Košiciach odmieta pochybenia pri starostlivosti o pamätník padlým na Námestí slobody. "Keďže v minulosti došlo k poškodzovaniu daných symbolov, SMsZ zareagovala tak, že ich vymenila. Najprv sa tam dávali mosadzné, ale keďže ten vandalizmus neustával a pre našu organizáciu to znamenalo veľké náklady, rozhodli sme sa dať tam preglejkové - zafarbené tak, aby pripomínali tie pôvodné," vysvetlil pre TASR hovorca organizácie Viliam Štrelinger. Po medializovaných udalostiach spojených s pamätníkom minulé leto dostala SMsZ od pamiatkového úradu usmernenie, že preglejkové symboly kosákov a kladív tam byť nemajú, keďže to nie je dôstojné pre také pietne miesto. "Odvtedy tam takéto symboly nedávame a dohoda je, že v budúcnosti sa použije iný materiál," povedal Štrelinger. K väčšej údržbe pamätníka spojenej aj s osadením symbolov podľa pôvodnej podoby by mohlo dôjsť v priebehu tohto roka.