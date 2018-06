Košický tím študentov vyhral svetové finále súťaže FIRST LEGO League

Uspel tak medzi celkovo viac ako 280.000 účastníkmi a 35.000 tímami z celého sveta.

Košice 14. júna (TASR) – Košickí študenti zvíťazili vo svetom finále robotickej súťaže FIRST LEGO League (FLL) v estónskom Tallinne. Uspeli tak medzi celkovo viac ako 280.000 účastníkmi a 35.000 tímami z celého sveta.



Do svetového finále, ktoré sa konalo 6.-8. júna, sa prebojovalo 98 najlepších tímov. Košický TalentumSAP ich všetky prevýšil hlavne svojím výskumným projektom SafeFlow na detekciu prasklín v plastových rúrach. Skladá sa z meracieho prístroja a plastovej rúry vybavenej odporovými vláknami. V prípade, že na základe zmien odporu vo vláknach meranie zistí chybu, SafeFlow odosiela SMS správu na dispečing pomocou GSM modulu. Každá vodovodná rúra má svoje jedinečné ID číslo, pomocou ktorého vie dispečer presne lokalizovať poruchu.



"SafeFlow bol vyzdvihnutý ako skutočne výnimočný. Vynikajúco nám vyšli i aktivity v kategórii Teamwork. Pri našom stánku sa vystriedal aj celý rad porotcov, ktorí chceli zblízka vidieť konštrukciu nášho robota. Tušili sme, že by sme nejakú cenu mali vyhrať, ale aj tak je neuveriteľné, že sme sa stali celkovými víťazmi. Splnil sa náš tajný sen," uviedla mentorka tímu z Košíc Angelika Haneszová.



Okrem výskumného projektu a tímovej spolupráce musia účastníci zvládnuť aj zápolenie v dvoch ďalších kategóriách - Robot Game a Robot Design. "Táto neuveriteľná všestrannosť je dôkazom veľmi profesionálnej prípravy. Naši mladí kolegovia sú skutočnou inšpiráciou i pre nás, ktorým sa IT stali celoživotným koníčkom aj povolaním," povedal generálny riaditeľ SAP Labs Slovakia Ján Ružarovský.



Do súťaže FLL sa môžu prihlásiť tímy detí vo veku deväť až 16 rokov. Družstvo TalentumSAP v tomto roku vytvorili Mária Kuczik, Oszkár Urbán, Maximilián Pándy, Oliver Dávitko, Ján Pavol Luby, Norman Kovács a Matúš Pačuta. Zanedlho sa začnú pripravovať na ďalší ročník súťaže, ktorého hlavnou témou bude Into Orbit - Život a cestovanie vo vesmíre. TASR o tom vo štvrtok informoval Slavomír Šikuda z agentúry mediamedia.