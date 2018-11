Kotleba: Vďaka dodatkom s dopravcami ušetril BBSK 2,8 mil. eur

Správy o hroziacom krízovom stave v autobusovej doprave považuje bývalý predseda BBSK podľa vlastných slov za absolútne neopodstatnené.

Banská Bystrica 2. novembra (TASR) – Zmluvné dodatky, ktoré predchádzajúce vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) uzatvorilo s dopravcami zabezpečujúcimi autobusovú prepravu v regióne, sú v súlade s platnou legislatívou a kraj vďaka nim ušetril za pol roka 2,8 milióna eur. Tvrdí to bývalý predseda BBSK Marian Kotleba, ktorý v piatok na tlačovej konferencii reagoval na vyhlásenia súčasného vedenia BBSK o hroziacej krízovej situácii v autobusovej doprave v kraji.



„Na poslednom zastupiteľstve BBSK bola jedným z bodov správa o plnení rozpočtu za prvý polrok 2018. V nej úplne jasne odznelo, že vďaka dodatkom, ktoré sme uzatvorili so SAD Zvolen a SAD Lučenec, došlo za prvý polrok 2018 pri rovnakom objeme služieb vo verejnom záujme, to znamená rovnakom objeme autobusovej dopravy, k úspore,“ zdôraznil Kotleba. Tieto úspory podľa neho tvoria 20 až 25 percent z ročných nákladov kraja na autobusovú dopravu.



Správy o hroziacom krízovom stave v autobusovej doprave považuje bývalý predseda BBSK podľa vlastných slov za absolútne neopodstatnené. Dodatky boli podľa neho vytvorené zákonným spôsobom, a preto sú platné. „Sú tam právne analýzy, prešlo to absolútne transparentne zastupiteľstvom, hoci som mal vtedy názor troch právnych kancelárií, že to ako predseda môžem podpísať priamo, bez zastupiteľstva. To som odmietol, pretože ide o veľké peniaze,“ podotkol Kotleba.



Reagoval tiež na slová súčasného vedenia BBSK o možnosti získania alternatívneho autobusového dopravcu zo zahraničia. „Okrem iného by to znamenalo, že o prácu by v našom kraji prišlo viac ako 925 ľudí, pretože práve toto je aktuálny počet zamestnancov SAD Zvolen a SAD Lučenec, ktorí sa podieľajú na týchto výkonoch vo verejnom záujme,“ dodal Kotleba s tým, že tomuto plánu bránia najmä ich dodatky.



Spomínané dodatky v zmluvách s oboma dopravcami, na základe ktorých majú prepravu v BBSK zabezpečovať ďalších päť rokov, sú podľa súčasného vedenia kraja nezákonné. Dopravcovia tvrdia opak a nové dočasné dvojročné zmluvy odmietajú. Rokovania sú preto podľa vedenia BBSK na mŕtvom bode a kraju údajne od nového roka hrozí krízový stav v doprave. Predseda BBSK Ján Lunter preto zriadil krízový tím, ktorý sa má vzniknutou situáciou zaoberať.