Kraje chcú obstarať služby v doprave cez verejné súťaže, nie dodatkami

Žilina 7. novembra (TASR) – Obstarávanie služieb v prímestskej autobusovej doprave nevedie cez dodatky a predĺženia platných zmlúv, ale cez riadne súťaže. Na spoločnom rokovaní na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v Žiline sa na tom zhodli predsedníčka ŽSK Erika Jurinová a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter.



Zástupcovia ŽSK a BBSK sa podľa nich zhodli na právnom stanovisku, že predlžovanie platnosti zmlúv s dopravcami prostredníctvom dodatkov je v príkrom rozpore so zákonom. Predovšetkým s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave.



"ŽSK si uvedomuje, že jedinou cestou je riadna súťaž, ktorej výsledok musí byť čo najhospodárnejší a v súlade so zákonom. Už od nástupu nového vedenia pracuje expertná skupina, zložená z právnikov a odborníkov na dopravu a verejné obstarávanie. Pripravuje podmienky pre veľký tender na poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme," povedala Jurinová.



BBSK sa podľa Luntera nachádza v časovej tiesni, pretože platnosť zmlúv s dopravcami sa končí 31. decembra 2018 a nezostáva mu dostatok času na vykonanie verejného obstarávania, na základe ktorého mohol uzatvoriť štandardné nové zmluvy s platnosťou na desať rokov. "V situácii, keď sa platnosť súčasných zmlúv končí o menej než dva mesiace, je pre BBSK jedinou legálnou možnosťou využiť núdzové opatrenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1370/2007. To znamená zabezpečiť dopravu prostredníctvom krátkodobých zmlúv s maximálnou platnosťou na dva roky a okamžite začať pripravovať transparentné verejné obstarávanie," uviedol Lunter.



Doplnil, že BBSK ešte v septembri oslovil súčasných poskytovateľov verejnej dopravy v kraji s ponukou na uzatvorenie nových legálnych zmlúv na dva roky. "Zároveň zverejnil výzvu na predkladanie ponúk pre všetkých dopravcov. V súčasnosti priebežne rokujeme so všetkými záujemcami, ktorí prejavili záujem poskytovať dopravu v BBSK od 1. januára 2019," dodal predseda BBSK.



Platnosť zmlúv, ktoré má v súčasnosti s dopravcami uzatvorené ŽSK, sa končí 30. novembra 2019. "V prípade, že nestihneme do konca platnosti súčasnej zmluvy s dopravcami ukončiť verejné obstarávanie, nechceme predlžovať zmluvu o ďalších päť rokov. Jediným riešením je uzatvorenie krátkodobých zmlúv na preklenovacie obdobie, kým bude možné uzatvoriť transparentné verejné obstarávanie," dodala predsedníčka ŽSK.