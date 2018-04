Kraje odmietajú, aby o ich školách rozhodovalo ministerstvo

Predseda SK8 na rokovaní otvoril problematiku normatívneho financovania, ku ktorému majú krajské samosprávy viaceré výhrady.

Trnava 20. apríla (TASR) - Predseda združenia samosprávnych krajov SK8 a Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič rokoval vo štvrtok (19.4.) s ministerkou školstva Martinou Lubyovou (nominantka SNS). Témou bolo posilnenie rozhodovania ministerských úradníkov v novom zákone o odbornom vzdelávaní, o ktorom aktuálne rokuje vláda.



"Zásadne odmietame, aby o potrebách krajov rozhodovali ministerskí úradníci od stola v Bratislave s konečnou platnosťou a bez možnosti odvolania. Pokiaľ ministerstvo chce posilniť svoje právomoci zasahovať do kompetencií samospráv, trvali sme a budeme trvať na tom, aby za takéto rozhodnutia prevzal zodpovednosť minister ako odvolací orgán," vysvetlil Viskupič. "Ako tému to určite budeme riešiť na úrovni SK8 a na pôde parlamentu. Budeme trvať na tom, aby v záujme čo najlepšieho zohľadnenia regionálnych potrieb mali kraje možnosť sa voči rozhodnutiu úradníkov odvolať," dodal.



Viskupič uviedol, že podľa znenia navrhovanom ministerstvom majú ministerskí úradníci získať právomoc zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie samosprávneho kraja o stredných školách bez akéhokoľvek opravného prostriedku (možného odvolania). V praxi tak niekoľkomesačný proces posúdenia potrieb kraja a regionálneho trhu práce, v spolupráci so zriaďovateľmi a zamestnávateľmi, ohľadom počtu tried a teda aj študijných odborov, ktoré kraj v ďalšom školskom roku otvorí, bude môcť jedným podpisom zrušiť ministerský úradník od stola.



Predseda SK8 na rokovaní otvoril problematiku normatívneho financovania, ku ktorému majú krajské samosprávy viaceré výhrady. Po dohode s ministerkou školstva budú predsedovia v rámci združenia SK8 o tejto problematike s ministerstvom ďalej rokovať.



Pri normatívoch potrebujú samosprávne kraje podľa Viskupiča napríklad spresniť ekonomickú náročnosť jednotlivých odborov vzdelávania, zohľadniť v normatíve potreby na materiálno-technické vybavenie škôl či riešiť navýšenie normatívu pre gymnáziá a obchodné akadémie. Kraje sa tiež snažia zabezpečiť nekrátenie finančného normatívu pre stredné školy, ktorých žiaci vykonávajú odbornú prax v školských hospodárstvach či strediskách prevádzkovej praxe. Zmenou legislatívy je potrebné riešiť aj tabuľkové platy nepedagogických zamestnancov, pretože školy dorovnávajú platy z mimorozpočtových zdrojov, nemajú krytie v rozpočte.