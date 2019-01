Krajskí hasiči v Poltári ocenili kolegov za mimoriadne činy

Okrem zásahovej činnosti boli udelené ocenenia za preventívno-výchovne pôsobenie.

Poltár 19. januára (TASR) - Erik Piater z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici a veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Medzibrode Ján Švajčiak získali ocenenia v kategórii zásahová činnosť jednotlivca v rámci tohtoročného podujatia Hasiči hasičom. Jeho šiesty ročník sa uskutočnil v piatok (18.1.) v Kultúrnom dome v Poltári.



Piater získal ocenenie za rýchlu profesionálnu pomoc pri havárii nákladného auta a autobusu na ceste R1 pri obci Badín v okrese Banská Bystrica v apríli 2018.



Švajčiak si vyslúžil cenu za záchranu iba 14-mesačného chlapca, ktorý v júni 2018 spadol do požiarnej nádrže s vodou v Medzibrode.



V kategórii hasičský čin kolektívu bolo ocenenie udelené dvom kolektívom. Prvým oceneným z radov dobrovoľníkov sa stali členovia DHZ mesta Banská Štiavnica, časť Štefultov. Dobrovoľní hasiči podali pri návrate zo súťaže DHZ prvú pomoc posádke vozidla DHZ obce Počúvadlo, ktorá krátko pred tým havarovala na osobnom vozidle s prívesom.



V tej istej kategórii získali ocenenie aj príslušníci HaZZ z Banskej Bystrice, a to za ich profesionálny prístup pri riešení dopravnej nehody nákladného vozidla a autobusu, ktorá sa stala v apríli 2018 na R1 pri obci Badín.



Okrem zásahovej činnosti boli udelené ocenenia za preventívno-výchovne pôsobenie, a to predsedovi DHZ v Detve Mikulášovi Klimovi, príslušníčke Okresného riaditeľstva HaZZ v Modrom Kameni Martine Červočovej a členom DHZ Hrachovo Pavlovi Rapčanovi, Tomášovi Kederovi a Róbertovi Zacharovi.



Príslušníci HaZZ boli okrem toho ocenení aj za športové výkony. Za významný prínos v oblasti ochrany pred požiarmi ocenenie získala Anna Matalová.



Poslednou oceňovanou kategóriou bolo osobitné ocenenie za dlhodobú spoluprácu s HaZZ na území Banskobystrického kraja, ktoré bolo udelené Strednej odbornej škole drevárskej vo Zvolene.



Na konci celého podujatia bola odovzdaná putovná sekera ako symbol tohto spoločného podujatia profesionálnych a dobrovoľných hasičov starostovi Hliníka nad Hronom Vladimírovi Mikulášovi. Práve tam sa na budúci rok uskutoční 7. ročník tohto podujatia.



TASR o podujatí a ocenených informovala Zuzana Farkasová z Prezídia HaZZ v Bratislave.