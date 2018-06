Košický súd potvrdil prepustenie Sebastiana V. z väzby na kauciu

Sudca trebišovského okresného súdu 12. júna rozhodol o nahradení väzby kauciou vo výške 2000 eur, sľubom obvineného, že dodrží zákaz stýkať sa s poškodenými, a dohľadom mediačného úradníka.

Košice 25. júna (TASR) – Krajský súd v Košiciach v pondelok potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v Trebišove o prepustení Sebastiana V. z väzby na kauciu. Sebastiano V. je obvinený z prečinu nebezpečného vyhrážania a pokračovacieho prečinu výtržníctva, vo väzbe bol od polovice marca.



Sudca trebišovského okresného súdu 12. júna rozhodol o nahradení väzby kauciou vo výške 2000 eur, sľubom obvineného, že dodrží zákaz stýkať sa s poškodenými, a dohľadom mediačného a probačného úradníka. Voči tomuto verdiktu podal sťažnosť prokurátor, o ktorej na neverejnom zasadnutí rozhodoval krajský súd.



"Krajský súd v Košiciach uznesením potvrdil rozhodnutie Okresného súdu Trebišov, doplnil však výrok o uložení primeraných povinností a obmedzení obvinenému Sebastianovi V. tak, že mu uložil zákaz vycestovať do zahraničia a povinnosť pravidelne sa dostavovať k probačnému a mediačnému úradníkovi pridelenému na výkon funkcie na Okresnom súde Trebišov, a to podľa určenia probačného a mediačného úradníka, prvýkrát v lehote troch pracovných dní od momentu jeho prepustenia z výkonu väzby," uviedla pre TASR hovorkyňa krajského súdu Anna Pančurová.



Sebastiano V. je bratom talianskeho podnikateľa Antonina V. taktiež žijúceho na východe Slovenska, ktorý je v Taliansku stíhaný pre drogovú činnosť. Antonina V. eskortovali zo Slovenska do Talianska 15. mája na základe európskeho zatykača. O aktivitách a kontaktoch tohto podnikateľa na Slovensku písal predtým, ako bol zavraždený, investigatívny novinár Ján Kuciak.



V prípade Sebastiana V. bolo trestné stíhanie začaté 14. marca tohto roku, o deň neskôr vyšetrovateľ vzniesol obvinenie. Okresný prokurátor podal na neho 15. júna obžalobu za trestné činy výtržníctva a nebezpečného vyhrážania. Obžaloba sa týka dvoch skutkov zo septembra 2017. "Obvinený mal fyzicky napadnúť poškodeného tak, že ho chytil pod krk, škrtil ho a vyhrážal sa, že ho zabije so slovami, že on je mafián. V druhom prípade toho istého poškodeného znova napadol a viackrát ho udrel rukou do oblasti tváre," uviedol hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko. V prípade uznania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na tri roky.



Podľa krajského súdu po vzatí obvineného do väzby boli vykonané procesné úkony orgánmi činnými v trestnom konaní až po dva a pol mesiacoch. Dôvodom nahradenia väzby je tak nesplnenie podmienky plynulosti konania a rozhodovania o veci. "Miernejšie prostriedky nahradenia väzby obvineného Sebastiana V. zohľadňujú ako závažnosť skutkov (prečiny), osobu obvineného (bez záznamu v odpise registra trestov), dĺžku už vykonanej väzby viac ako tri mesiace, tak aj postup orgánov činných v trestnom konaní vo väzobnej veci, ktorý nezodpovedá postupu s osobitnou starostlivosťou," informovala Pančurová. Proti danému rozhodnutiu nie je prípustný ďalší riadny opravný prostriedok.