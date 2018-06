Krajský súd rozhodol v prípade Macka, ktorý myzofilne útočil na ženy

Chronológia kauzy fekálnych útokov, z ktorých bol obžalovaný Martin Macko

Krajský súd v Bratislave (KS) v stredu definitívne rozhodol v kauze obžalovaného Martina Macka, ktorý v minulosti napádal ženy fekáliami a močom. Súd jeho odvolanie zamietol, uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere osem mesiacov so skúšobnou dobou na 14 mesiacov a nariadenú ochrannú liečbu považuje za v súlade so zákonom.



18. augusta 2016 – Na Okresnom súde (OS) Bratislava IV sa začalo hlavné pojednávanie v piatich prípadoch útokov močom či exkrementmi v Bratislave, z ktorých bol obžalovaný Martin Macko.



Vo svojej výpovedi akúkoľvek vinu odmietol a popísal najmä okolnosti tesne pred a po jeho zadržaní. Podľa jeho verzie sa v bare v Bratislave zoznámil s neznámym mužom, s ktorým vypili väčšie množstvo alkoholu. Prebudil sa na druhý deň v električke s tým, že ho dvaja policajti ťahajú za rameno a vyzývajú ho, aby išiel s nimi. Vtedy si s hrôzou uvedomil, že je zašpinený od exkrementov.



Prokurátor obžaloval Martina Macka z trestného činu výtržníctva spolu v piatich prípadoch útokov na ženy. Podľa trestného zákona mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.



13. decembra 2016 – Výsluchom znalca z odboru sexuológie a troch svedkov pokračovalo na OS Bratislava IV hlavné pojednávanie v piatich prípadoch útokov močom či exkrementmi v Bratislave, z ktorých je obžalovaný Martin Macko. Vyšetrenie obžalovaného v prípravnom konaní nepreukázalo jeho sexuálnu deviáciu. Znalec Ivan André pred súdom vysvetlil, že takýchto útokov na ženy sa nemohol dopustiť zdravý jedinec, ktorý nemá aspoň prechodnú úchylku. "Dá sa povedať, že takéto konanie nie je normálne," uviedol.



16. februára 2017 – Okresný súd Bratislava IV oslobodil Martina Macka obžalovaného z piatich myzofilných útokov močom či exkrementmi, ktoré sa odohrali v roku 2015 v Bratislave. Prokuratúre sa pred súdom nepodarilo preukázať, že obžalovaný spáchal sexuálne útoky. Proti rozsudku sa na mieste odvolala. Verdikt preto nebol právoplatný a prípad sa posunul pred odvolací súd. Samosudca Ivan Alman konštatoval rozsiahle nedostatky v práci orgánov činných v trestnom konaní. Vinu Martina Macka nedokázali na súde jednoznačne potvrdiť žiadnym dôkazom.



17. februára 2017 – Prokuratúra odmietla, že by trestné stíhanie Martina Macka obžalovaného z piatich fekálnych útokov na ženy v Bratislave mohlo mať v skutočnosti za cieľ diskreditáciu jeho otca, vtedajšieho prvého zástupcu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. V stanovisku Krajskej prokuratúry Bratislava to uviedol jej hovorca Oliver Janíček v reakcii na vrcholného predstaviteľa slovenskej armády. Generálporučík Pavel Macko povedal, že stíhanie jeho syna je "dopredu pripravený a organizovaný útok" na jeho osobu a jeho rodinu.



24. októbra 2017 – Krajský súd (KS) v Bratislave zrušil rozsudok Okresného súdu Bratislava IV vo veci Martina Macka obžalovaného z myzofilných útokov močom či exkrementmi, ktoré sa odohrali v roku 2015 v Bratislave. V prípade tak bude opäť konať okresný súd.



16. novembra 2017 – Okresný súd Bratislava IV uznal Martina Macka za vinného z myzofilných útokov močom či exkrementmi, ktoré sa odohrali v roku 2015 v Bratislave. Uložil mu podmienečný trest v dĺžke trvania osem mesiacov a zároveň mu určil skúšobnú dobu 14 mesiacov a ochranné sexuologické liečenie ambulantnou formou. Rozsudok ešte nebol právoplatný, odvolanie podal obžalovaný, prípad sa tak vrátil na KS.



25. apríla 2018 – Krajský súd v Bratislave odročil verejné zasadnutie vo veci Martina Macka. Dôvodom odročenia bola skutočnosť, že súd nemal vykázané doručenie oznámenia o konaní verejného zasadnutia jednej z poškodených. Súd tak odročil verejné zasadnutie na 23. mája tohto roka.



23. mája 2018 – Krajský súd v Bratislave opäť odročil verejné zasadnutie – odvolacie konanie vo veci Martina Macka. Dôvodom bol opäť fakt, že súd nemal doručené upovedomenie jednej z poškodených. KS odročil najnovšie verejné zasadnutie na 27. júna.

Bratislava 27. júna (TASR) - Krajský súd (KS) v Bratislave v stredu definitívne rozhodol v prípade obžalovaného Martina Macka v kauze myzofilných útokov močom či exkrementmi na ženy.povedal v stredu pre TASR hovorca KS Pavol Adamčiak. Rozhodnutie KS je právoplatné.KS mal pôvodne rozhodovať v tejto veci v stredu o 10. hodine. Z dôvodu nahlásenej bomby v Justičnom paláci a policajnej evakuácii KS a Okresného súdu Bratislava I napokon rozhodoval až o 12.30 h.Okresný súd (OS) Bratislava IV v druhej polovici novembra minulého roku uznal Macka za vinného z myzofilných útokov močom či exkrementmi na ženy, ktoré sa odohrali v roku 2015 v Bratislave. Uložil mu podmienečný trest v dĺžke trvania osem mesiacov. Zároveň mu určil skúšobnú dobu 14 mesiacov a ochranné sexuologické liečenie ambulantnou formou.OS Bratislava IV pôvodne vyniesol oslobodzujúci rozsudok. Proti jeho rozhodnutiu však podal odvolanie prokurátor a KS v Bratislave v októbri 2017 jeho rozhodnutie zrušil. Vo veci tak opätovne rozhodoval OS a svoje predchádzajúce rozhodnutie zmenil. Macka uznal za vinného z pokračujúceho trestného činu výtržníctva a uložil mu podmienečný trest.Martina Macka zadržali policajti 23. novembra 2015 v bratislavskej Karlovej Vsi. Pri zadržaní bol zašpinený od fekálií a pod vplyvom alkoholu. Prokurátor ho obžaloval z trestného činu pokračujúceho výtržníctva.