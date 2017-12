Najťažšia ferrata pri Kremnici bude v zimnom období uzatvorená

Stane sa tak vzhľadom na nepriaznivé podmienky a vysoké riziko úrazu.

Kremnica 24. decembra (TASR) - Via ferratové cesty Jánošíkova skala, Trubačova veža a Výzva, ktorá je doteraz najťažšou vybudovanou via ferratou na Slovensku, budú vzhľadom na nepriaznivé podmienky a vysoké riziko úrazu v zimnom období uzatvorené.



Ako informovala Veronika Chrienová, mestská koordinátorka cestovného ruchu v Kremnici, jedinou otvorenou via ferratovou cestou bude po vyhodnotení bezpečnosti Horskou záchrannou službou (HZS) cesta Komín.



"Horská záchranná služba pôsobiaca v Kremnických vrchoch bude denne monitorovať podmienky na via ferratovej ceste a vyhodnotí, či je možné sa bezpečne pohybovať v zaistenej via ferratovej ceste Komín, ktorá má obtiažnosť C," informovala Chrienová na internetovej stránke mesta s tým, že informácia o jej otvorení bude uverejnená na internetovej stránke HZS, ako aj na stránke mesta.



Via ferrata Komín sa nachádza v exponovanom teréne s nutnosťou použitia špeciálnych ferratových setov. Mesto ju otvorilo na jeseň tohto roka. Je jednosmerná a má tri cesty: Komín s obťažnosťou C, Trubačova veža B a Výzva, ktorá je svojou obťažnosťou E najťažšou doteraz vybudovanou via ferratou na Slovensku. Na zaistenej ceste čaká návštevníka 420 metrov lán s výškou skalných ciest 80 metrov.



K ceste patrí aj krátka via ferrata na skale Jánošíkova diera s obťažnosťou B, ktorá je určená pre rodičov s deťmi. Turisti tiež môžu naraziť na boulderové steny, ktoré ponúkajú možnosti lezenia s rôznou obťažnosťou.