Po páde z kremnickej via ferraty zomrel 65-ročný muž

Kremnica 8. mája (TASR) - Pravdepodobne nesprávne upevnený bezpečnostný pás sa stal v utorok osudným pre 65-ročného turistu, ktorý dopoludnia padol zo zaistenej cesty, tzv. via ferraty, v oblasti Skalky pri Kremnici. Po nástupe do exponovanej časti ferraty s názvom "Výzva" utrpel 40- až 50-metrovým pádom vážne viacpočetné zranenia. O prípade informuje na svojej internetovej stránke Horská záchranná služba (HZS).



"Prvú pomoc poskytla mužovi lekárka, ktorá sa v tom čase nachádzala na mieste. K postihnutému okamžite odišli záchranári HZS, a zároveň tam smerovala aj posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Banskej Bystrice. Keďže sa na Skalke nachádzal službukonajúci príslušník HZS, prebehlo nasadenie záchranárov do niekoľkých minúť," informujú horskí záchranári.







Profesionálni a dobrovoľní zmluvní záchranári HZS muža ošetrili, pripravili na transport a za pomoci transportných prostriedkov ho spustili na zvážnicu. V tom čase už mužov stav vyžadoval resuscitačné postupy. K pacientovi bol na Peknej vyhliadke spustený aj lekár posádky VZZS a na miesto dorazili aj hasiči zo Zvolena. Muža v kritickom stave transportovala do nemocnice v Banskej Bystrici, kde však zraneniam podľahol.