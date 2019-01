V Kremnici chcú obnoviť tržnicu, mesto má plány aj na Skalke

Na Skalke by malo pribudnúť ďalšie zázemie pre bežkárov v podobe prezliekarne a šatní.

Kremnica 14. januára (TASR) - Dokončenie rekonštrukcie Zechenterovej ulice, obnova mestskej tržnice pri parkovisku či postupné kroky na prípravu nových nájomných mestských bytov. Aj to sú plány, ktoré má v tomto roku kremnická samospráva.



Primátor Alexander Ferenčík priblížil, že v súvislosti s druhou etapou opravy Zechenterovej ulice chcú obnoviť aj tržnicu. Plánujú výmenu dlažby či predajných stánkov. Podľa Ferenčíka by nové predajné stánky mali byť estetickejšie, vyrobené z dreva a demontovateľné, keďže v zimnom období nie sú využívané.



Okrem bežnej údržby nehnuteľností sa mesto podľa jeho slov bude musieť tento alebo budúci rok pustiť aj do výmeny šindľových striech na mestských historických budovách. "Napríklad na Dolnej bráne, kde je informačné centrum, a čiastočne aj na hradbách," poznamenal.



Samospráva sa podľa Ferenčíka chce pustiť aj do postupných krokov na prípravu nových nájomných mestských bytov. "Na konci februára by nám mal Detský domov Maurícius odovzdať naše priestory v starej časti nemocnice. Mojím zámerom je, aby sme tieto priestory využili na byty," priblížil.



Kremnická samospráva má plány aj v oblasti cestovného ruchu. Na Skalke by malo pribudnúť ďalšie zázemie pre bežkárov v podobe prezliekarne a šatní. "Aktuálne sa už vyrába aj visutý lanový mostík, ktorý pribudne na ferrate," priblížil primátor. Na jar tam chcú realizovať ďalšie práce na nádrži, ktorá bude slúžiť na zasnežovanie inline okruhu.



Na Skalke by v krátkom období mali pribudnúť aj trailové trate pre cyklistov. Zámerom je, aby sa v zimnom období aspoň časť z nich dala využívať ako sánkarská a bobová dráha. Snahou samosprávy je, aby Skalka ponúkla vyžitie celoročne a nie iba počas zimnej sezóny.