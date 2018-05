Žiaci s mentálnym postihnutím si zmerajú sily v kuchárskej súťaži

Na súťaži, ktorú na škole organizujú po šiesty raz, sa zúčastní 13 súťažných dvojíc.

Kremnica 22. mája (TASR) - Vedomosti, ale aj praktické zručnosti pri príprave jedál žiakov s mentálnym postihnutím z odborných učilíšť z celého Slovenska preverí súťaž, ktorú vo štvrtok (24.5.) organizuje v Kremnici odborné učilište internátne.



Ako priblížila majsterka odborného výcviku Mariana Zábradyová, na súťaži, ktorú na škole organizujú po šiesty raz, sa zúčastní 13 súťažných dvojíc. Úlohou žiakov bude pripraviť kuracie filé s mrkvovým pyré a mätovú minerálku. Odborná porota bude hodnotiť ich estetickú stránku, no zároveň ich bude aj degustovať. "Žiaci uvaria dve porcie, jedna bude na slávnostnej tabuli a druhú bude porota degustovať," priblížila.



Poslaním súťaže je podľa Zábradyovej tvorivo rozvíjať kompetencie týchto žiakov nielen v teoretickej, ale aj praktickej príprave a zároveň im dať možnosť vzájomne sa porovnávať v konkurenčnom prostredí.



Podľa Zábradyovej sa kremnickým žiakom na súťaži väčšinou darí, výnimkou nebolo v minuloročných súťažiach ich umiestnenie na prvých priečkach. S podobnými očakávaniami idú do súťaže aj tento rok, oveľa dôležitejšie je však podľa Zábradyovej to, že sa žiaci stretnú, porovnajú si svoje vedomosti a zručnosti, a tak ukážu, či svoj odbor zvládnu, alebo nie.