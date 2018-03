Kremnická samospráva chce tento rok zrekonštruovať cintorín

Opravu si vyžadujú aj všetky vstupy do cintorína.

Kremnica 11. marca (TASR) - Kremnická samospráva chce v najbližších mesiacoch rekonštruovať mestský cintorín. Podľa primátora Alexandra Ferenčíka si opravu vyžaduje najmä strecha na dome smútku a vstupné brány do cintorína.



"Najväčším problémom je strecha na dome smútku, tá zateká. Vlani sme robili strechu nad tou časťou, kde sú chladiace boxy. To bola rovná strecha. Teraz ide o šikmú strechu po technickej životnosti," priblížil primátor.



Opravu si vyžadujú aj všetky vstupy do cintorína. Vstupná brána v smere od čerpacej stanice sa napríklad nedá otvoriť pre nahnutý oporný múr. "Toto sú veci, ktoré by sme chceli spraviť čo najskôr," podotkol s tým, že v pláne je aj obnova živičných povrchov a cesty k domu smútku.



V návrhu realizácie rekonštrukčných prác na cintoríne, ktorým sa budú mestskí poslanci zaoberať na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, sa ďalej uvádza, že opravu si vyžaduje aj ozvučenie cintorína či približne 160 metrov dlhý oporný múr. Ten je v dĺžke 70 metrov značne poškodený, zvyšok je poškodený v menšom rozsahu. Jeho opravu však navrhujú až v druhej etape, keďže k rekonštrukcii je potrebný statický posudok, stavebné povolenie, ale aj rozhodnutie krajského pamiatkového úradu.



Rekonštrukciu cintorína chce samospráva stihnúť tento rok. Podľa hrubých odhadov budú práce stáť približne 140.000 eur. Ferenčík uviedol, že v týchto dňoch spracovávajú presnejšie nacenenie všetkých prác.