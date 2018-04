Znovuotvorenie Kremnických Baní zvýšilo intenzitu premávky

Skúsenosti policajtov hovoria, že menšie kolízie tu pretrvávajú aj naďalej. Nevyskytujú sa už však v úseku, kde je novovybudovaná cesta, ale ďalej v obci.

Kremnické Bane 18. apríla (TASR) - Horský priechod Kremnické Bane, ktorý bol znovu otvorený v novembri minulého roka, odoláva väčšiemu náporu premávky ako pred jeho zatvorením. Zhodujú sa na tom obyvatelia obce, ale aj Slovenská správa ciest (SSC).



"Myslím, že po opätovnom otvorení šoféri zistili, že cesta je v lepšom a kvalitnejšom stave, ako bola predtým, už sa nemusia vyhýbať spadnutým krajniciam, a tak sa premávka zvýšila," hovorí o svojich skúsenostiach i postrehoch miestnych obyvateľov starosta Kremnických Baní Juraj Vozár. Keďže spomínaná cesta I/65 vedie priamo popod oknami miestneho obecného úradu, otrasy cíti na vlastnej koži. "Je to enormný nárast vozidiel, to je vidieť," podotkol starosta.



Zvýšenú intenzitu dopravy v tomto úseku potvrdil aj riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu v Žiari nad Hronom Július Remenár. Skúsenosti policajtov hovoria, že menšie kolízie tu pretrvávajú aj naďalej. Nevyskytujú sa už však v úseku, kde je novovybudovaná cesta, ale ďalej v obci.



Cesta I/65 je aktuálne sprejazdnená v dvoch jazdných pruhoch, jej dokončenie avizujú cestári v júli tohto roka. Podľa hovorkyne Slovenskej správy ciest Lucie Karelovej aktuálne prebieha dokončovanie oporných múrov a príprava podkladných konštrukcií pod tretí stúpací jazdný pruh a chodníky.



Karelová zároveň potvrdila, že nárast najmä kamiónovej dopravy vníma aj SSC. "Presné čísla ale nemáme, lebo oficiálne sčítanie dopravy sa vykonáva raz za päť rokov a to najbližšie bude v roku 2020," dodala hovorkyňa.