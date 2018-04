FOTO: Starosta Kremnických Baní sa od septembra neholí, bude Mikulášom

Na snímke starosta Juraj Vozár a historická technika miestnych dobrovoľných hasičov Praga RN v obci Kremnické Bane, 6. apríla 2018. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Kremnické Bane 7. apríla (TASR) - Od septembra do decembra sa neholí, aby mu potom deti uverili, že je naozajstným Mikulášom. Reč je o starostovi Kremnických Baní. Juraj Vozár sa každý rok začiatkom decembra oblieka do rúcha, aby deťom svojou na bielo zafarbenou bradou dokázal, že svätec naozaj existuje. Ako uviedol pre TASR, práve tá je pre mnohé deti poznávacím znamením, že je skutočný.Okrem "starostovaniu" sa Vozár venuje aj dobrovoľnému hasičského zboru, kde je predsedom, no a v minulosti sa angažoval aj v ochotníckom divadle, ktoré v dedine roky pôsobilo, či miestnom futbale.poznamenal s úsmevom starosta.Ochotnícke divadlo tu malo podľa jeho slov veľkú tradíciu a málokto vie, že v Kremnických Baniach bola kedysi aj hasičská dychovka. Tá už dnes síce nefunguje, no dobrovoľný hasičský zbor má stále 41 členov. Pochváliť sa môže aj historickou hasičskou technikou, ako je Praga RN. Zbor je poslednou organizáciou, ktorá v dedine pretrvala dodnes.Kremnické Bane, ktoré v súčasnosti pozná takmer každý pre rekonštruovanú cestu 1. triedy slúžiacu ako frekventovanú tranzitnú trasu, mali kedysi úplne iný ráz. V bývalej baníckej osade bola väčšina obyvateľstva nemeckej národnosti. Miestny obyvateľ Rudolf Oswald, ktorý roky viedol aj obecnú kroniku, spomína, že za jeho detských čias mala dedina približne 990 obyvateľov. Dnes ich je približne 270.V nemeckej škole boli kedysi tri veľké triedy, dnes už nie je v Kremnických Baniach ani materská škola. Okrem tradičnej školy sa tu nachádzala aj čipkárska škola.hovorí Oswald s tým, že do tejto školy chodila aj jeho mama so sestrami.Nemecká kultúra prerazila do všetkých oblastí života miestnych ľudí. Zanechala stopy v bežnom živote, zvykoch aj architektúre. V dedine sa kedysi stavali typické banícke drevené domy, podľa Oswalda boli aj štyri druhy. Poschodové, s "gángom" okolo či bez, alebo gazdovské, postavené do tvaru písmena L. Ľudia pracovali v kremnických fabrikách a bani. Poľnohospodárstvo bolo vzhľadom na polohu dediny rozvinuté menej.Samostatnou kapitolou je nemecké nárečie, ktoré sa od spisovnej nemčiny výrazne líši a dnes je ho už v dedine len ťažko počuť. Iné bolo dokonca v každej obci, takže sa podľa Oswalda ľahko mohlo stať, že obyvateľom Kremnických Baní nerozumeli ani tí, čo pochádzali z vedľajších nemeckých obcí ako Kunešov či Krahule. Dnes je Rudolf Oswald posledným z piatich žijúcich ľudí, ktorí nemecké nárečie v obci ovládajú.Len štyri kilometre delia Kremnické Bane od Kremnice, no aj tak sa v týchto dvoch lokalitách vždy teploty rôznia o tri Celziové stupne. K tomuto záveru dospel 85-ročný Rudolf Oswald, ktorý sa viac ako 42 rokov venuje pozorovaniu miestneho počasia.Oswald kedysi pracoval ako energetik v kremnickej mincovni. Ako priblížil pre TASR, jej kotolňa vykurovala aj byty v južnej časti námestia. Keď nastali náhle teplotné zmeny, energetici neskoro vykurovali a obyvatelia sa sťažovali. Problém bol najmä v zime, keď bolo ráno o 6.00 h. bežne aj mínus 15 Celziových stupňov.spomína na okolnosti, ktoré ho inšpirovali k tomu, aby začal sledovať počasie. Ako ďalej priznáva, podrobné sledovanie počasia mu v práci veľmi pomohlo.zaspomínal si.Na monitorovanie počasia nepoužíval Oswald žiadne špeciálne prístroje, ale dva obyčajné teplomery - jeden mal na okne v kancelárii a druhý doma. Každý deň si robil zápisy. Dôležité boli podľa jeho slov najmä teploty ráno o 6.00 h a o 12.00 h.vysvetlil. Zápisy dopĺňali informácie o daždi, búrke či snežení. Teploty sleduje aj dnes, no od roku 1992 len v Kremnických Baniach.priblížil amatérsky meteorológ. Rozdiel v teplotách však nie je jediný jav, ktorý za roky monitorovania spozoroval.skonštatoval Oswald. Za roky monitorovania si pamätá aj na teplotné rekordy - tou najnižšou bola napríklad teplota mínus 25 Celziových stupňov, inverzné javy, ktoré sa pravidelne opakujú, či na záplavy.Pečenie a zdobenie medovníkov sa pre Alžbetu Knappovú z Kremnických Baní stalo nielen záľubou, ale aj spôsobom, ako sa uživiť. Medovníky s jej rukopisom smerovali do Ameriky, Nového Zélandu či viacerých európskych krajín. Jeden z nich dostal do daru počas návštevy Kremnice aj prezident Andrej Kiska. Najviac hrdá je však na medovník, ktorý vyrobila pre 106-ročnú pani Helenku z Kremnice.hovorí mladá mama štyroch detí a medovnikárka v jednej osobe. V tom čase však ani nerozmýšľala o tom, že sa bude raz ich pečeniu venovať.Neskôr ju inšpirovala jedna babka, ktorá aj napriek svojmu vysokému veku dokázala medovníky cifrovať s pevnými rukami.pomyslela si v tom čase, keď obdivovala jej precíznu prácu. Medovníky vždy obdivovala aj na rôznych jarmokoch a akciách.priznala sa v rozhovore pre TASR.Ako sa vraví, "s kožou na trh" išla až na vlastnej svadbe. Medovníky plnili funkciu menoviek pre hostí.spomína s úsmevom Knappová. Prvú skutočnú objednávku mala neskôr a keďže medzitým prišli do rodiny aj štyri deti, bolo rozhodnuté. Pečenie medovníkov sa pre mladú mamičku stalo zamestnaním, ktoré jej dovoľovalo venovať sa aj svojim deťom a rodine.uviedla.Tomu podľa jej slov zodpovedá aj realita.dodala. Nákupy aj pečenie zvláda sama, ako však hovorí, pomoc manžela s vynesením tašiek či upratovaním rada prijme.zhodnotila.Knappová pečie medovníky na všetky príležitosti. Najviac roboty má pred sviatkami, no ľudia si ich objednávajú aj na svadby, krstiny či jubileá. Na objednávku treba myslieť aj tri týždne vopred, zo dňa na deň sa podľa jej slov vyhovieť nedá. Takisto sa nedá presne povedať, koľko jej výroba medovníčkov trvá. Medovníkové cesto nechá odstáť najmenej 24 hodín, takisto necháva odležať aj už napečené medovníky. Záležitosťou viacerých dní môže byť aj samotné zdobenie, najmä ak ide o väčšie medovníky, kde sa bielkovou polevou zdobia väčšie plochy. Ako sama hovorí, rokmi pečenia už vychytala grify, a tak vie, ako správne postupovať.O pestrú ponuku medovníčkov, ktoré ponúka, sa starajú nielen farby, ktoré ich zdobia, ale aj samotné tvary. Medovnikárka má dnes doslova plnú skriňu vykrajovačiek a aj tá jej už nestačí. Okrem kúpených má aj vykrajovačky, ktoré si dáva podľa vlastnej predlohy vyrábať v Čechách či u miestnych kováčov. Zvláštnosťou je veľký kohút, ktorý je inšpirovaný veterným kohútom na strechu, či vykrajovačky v podobe loga festivalu Kremnické gagy. Výnimkou nie je ani to, keď ich dostane darom. Kremničania jej ich nosia aj zo zahraničia.Z plagiátorstva si ťažkú hlavu nerobí. Naopak, je rada, ak svojou prácou niekoho inšpiruje. Takisto sa neštíti svoj recept na medovníky posunúť ďalej. Hovorí, že dobré veci by sa mali odovzdávať, a nie zatajovať. Na druhej strane priznáva, že sama nie je jeho autorkou. Keď sa však niekto spýta na recept na bielkovú polevu, odpoveď nevie dať. Robí ju totiž "od oka". Na zdobenie používa bežné potravinárske farby.V ponuke medovníkov od Knappovej sa nájdu tradičné, ale aj originálne kúsky.uviedla. K tým originálnejším patria napríklad medovníky s motívom kremnickej keramiky, ktorú je možné obdivovať aj v kremnickom múzeu. O precíznosti práce a veľkej trpezlivosti medovnikárky však presviedčajú aj medovníky s cibuľovým vzorom.Zdobenie medovníkov nie je cudzie ani jej deťom. Svojimi výrobkami vždy podľa Knappovej ozdobia rodinný vianočný stromček. V tom čase už totiž ona padá od únavy. Na otázku, či im po toľkom vypekaní ešte chutia medovníky, dáva jasnú odpoveď poloprázdna dóza s nepodarkami, ktorú majú položenú v kuchyni.Stred Európy si privlastňuje kdekto, každý správny Slovák ale vie, že geografický stred Európy sa nachádza na strednom Slovensku neďaleko obce Kremnické Bane. Konkrétne na mieste Kostola sv. Jána Krstiteľa, ktorý si tu postavili obyvatelia okolitých obcí.priblížil pre TASR brat Igor z Noviciátneho domu sv. Jozefa v Kremnických Baniach.Stred Európy symbolicky znázorňuje aj kameň, do ktorého sú vsadené dve pamätné tabule. Jedna pripomína prijatie Ústavy SR a druhá vznik Slovenskej republiky.dodal s úsmevom brat Igor.Panorámu miesta dotvára aj malý amfiteáter, kde sa príležitostne konajú rôzne podujatia, kostolík s cintorínom a spomínaný kláštor kapucínov, ktorí tu pôsobia približne dvadsať rokov.priblížil brat Igor.Aj keď sa na prvý pohľad môže podľa jeho slov zdať, že tu vedú pustovnícky život, opak je pravdou.uviedol.Kapucíni sú tu aj pre tých, ktorých zaujíma miestny kostol. Brat Igor zapálene rozpráva o jeho histórii. Kostolík tu stál už okolo roku 1200 a to v podobe neskoro-románskej kaplnky. Neskôr bola prestavaná a plnila funkciu kostola pre okolité obce, ktoré vlastné kostoly nemali. Jeho interiér zaujme už na prvý pohľad svojou modrou farbou i dvojpodlažným chórom.dodal brat Igor. Tá je pôvodná, až na drevené plastiky štyroch apoštolov a Ježiša, ktoré boli počas komunizmu odcudzené. V 90. rokoch sa o obnovu kostola, ktorý bol v dezolátnom stave, zaslúžili rodáci z Nemecka.